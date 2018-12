Haben die neue Broschüre vorgestellt (von links): Rainer Mues, Vorsitzender des Warburger Museumsvereins, Autor Rudolf Bialas mit seinem damaligen Mitschüler Dr. Suitbert Hoffmann, Professor Günter Lange, Bruder des Kirchenerbauers Karljosef Lange, und Bernd Huesmann, Vorsitzender des Vereins der Ehemaligen und Förderer des Marianum. Das Heft befasst sich mit der St.-Elisabeth-Kirche in der Altmark. Für diese haben der Warburger Maler Lorenz Humburg und vier damalige Schüler des Marianum Kirchenfenster entworfen. Foto: Silvia Schonheim

Der Warburger Kunsterzieher und Maler Lorenz Humburg (1906-1994) hat 1958 gemeinsam mit Schülern des Gymnasium Marianum Fenster für eine Kirche in Mieste in der Altmark (im Norden von Sachsen-Anhalt, damals noch auf DDR-Gebiet) entworfen.

Pünktlich zu den Jubiläen 2019 »60 Jahre St. Elisabeth« und »100 Jahre Bauhaus« erscheint in der Reihe »Treffpunkt Denkmal« diese Broschüre über die Kirche St. Elisabeth.

Junger Priester setzt sich mit Kirchenbau durch

Karljosef Lange, einem früheren Schüler des Marianum, 1955 als junger Priester von Paderborn in die Diaspora nach Mieste in der DDR entsandt, ist es damals mit dem bekannten Kirchenarchitekten Johannes Reuter gelungen, trotz zunächst massiven Widerstands der staatlichen Stellen, eine kleine, sehenswerte katholische Kirche zu bauen, die heute unter Denkmalschutz steht. Für den Bau wurde Material einer abgerissenen Scheune verwendet.

Vier Schüler entwerfen Marienfenster

Karljosef Lange hatte Lorenz Humburg, seinem ehemaligen Kunsterzieher, die Aufgabe angetragen, die Fenster zu entwerfen. Während Humburg sich dem Entwurf des Hauptfensters hinter dem Altar, einem Christus-Fenster, widmete, regte er 1958 in einer Unterprima des Marianum seine Schüler Rudolf Bialas, Suitbert Hoffmann, Dieter Lohmann und Jürgen Nolte zum Entwurf eines Marienfensters an der Eingangsseite der Kirche an.

Die Entwürfe wurden in den folgenden Jahren von der Glasmalerei-Werkstatt Ferdinand Müller (Quedlinburg) ausgeführt.

Das Christusfenster besteht aus 25 Bildfeldern, die in starker Vereinfachung unten die Welt, oben den Himmel, die neue Welt, in der Mitte das Leben Jesu, die Kernsa­kramente Taufe, Eucharistie und Firmung sowie einige Gleichnisse zeigen.

Das Marienfenster besteht aus zwölf Bildfeldern und zeigt in der Mitte Maria, umrahmt von Symbolen nach Anrufen aus der Lauretanischen Litanei wie zum Beispiel »Du edle Rose«, »Du Morgenstern«, »Du Spiegel der Gerechtigkeit«.

Broschüre stellt Werke von Lorenz Humburg vor

Die Broschüre enthält umfassende Informationen über den Architekten, die Baugeschichte, Architektur und die Ausstattung der Kirche. Lorenz Humburg wird als Künstler und Kunsterzieher besonders gewürdigt und mit weiteren Werken vorgestellt.

Die Broschüre wurde vor allem von Dr. Holger Brülls von der Denkmalpflege Halle und mit Beiträgen von Prof. Dr. Günter Lange, Bruder des Kirchenerbauers Karljosef Lange, sowie Rudolf Bialas, damals Schüler Humburgs, erstellt.

Sie wird herausgegeben vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt im Auftrag von Freunden und Schülern des Künstlers. Erhältlich ist die Veröffentlichung mit mehr als 50 Abbildungen auf 44 Seiten zum Preis von sechs Euro im Warburger Museum.

Vereine unterstützen die Veröffentlichung

Finanziell unterstützt wurde die Veröffentlichung vom Verein der Ehemaligen und Förderer des Gymnasium Marianum und vom Museumsverein Warburg.