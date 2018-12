Kim Tauchert aus Ossendorf füttert ihr Pferd »Richie«. Neben der Fütterung der Tiere wird die 25-Jährige den Kindern, die den Erlebnistag mit »Richie« und »Quintus« verbringen werden, alles zeigen, was zum Umgang mit Pferden dazugehört. Foto: Michaela Weiße

Von Michaela Weiße

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die 25-Jährige an einer Aktion, die in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen wurde, beteiligt. Dabei ging es darum, Kinder, denen es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, im Alltag dem Reitsport nachzugehen, Erlebnisse mit Pferden zu schenken.

Reitsportler zeigen Herz für Kinder

Viele Reitsportler zeigten ein großes Herz und luden Kinder zu sich ein. So auch Kim Tauchert. Ihr hat die Aktion so viel Freude bereitet, dass sie diese nun wiederholen möchte, sagt sie.

So bekommen zwei bis drei Kinder, die mindestens sieben Jahre alt sind, die Möglichkeit, einen Tag mit Kim Tauchert und ihren beiden Pferden »Richie« und »Quintus« zu verbringen.

Bis Freitag sind Bewerbungen möglich

Streicheln, putzen, füttern, reiten: Die Kinder werden all das erleben, was zum Umgang mit Pferden dazugehört. Wer mitmachen möchte, schickt bis Freitag, 21. Dezember, eine E-Mail an kimtauchert@web.de. Bei zu vielen Einsendungen entscheidet das Los, sagt die Ossendorferin.

Kim Tauchert verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren Pferden. »Ich reite seit meinem siebten Lebensjahr«, erzählt die Bürokauffrau.

Mit zehn Jahren bekam sie ein Pflegepferd, ein paar Jahre später dann ihr erstes eigenes Pferd. Kim Tauchert gibt Reitunterricht und nimmt zudem selbst an Turnieren im Dressurreiten teil.

»Quintus« und »Richie« sind kinderlieb

Ihre beiden Pferde sind in einem Stall in Rimbeck untergebracht. »Quintus« ist ein deutsches Sportpferd und sechs Jahre alt. »Richie« hat bereits 14 Jahre auf dem Buckel und gehört zu der Rasse »Hannoveraner«.

»Sie sind beide gut erzogen und kinderlieb«, sagt Kim Tauchert. »Die Kinder meiner Geschwister kommen regelmäßig hier her, um auf den beiden zu reiten«, erzählt die 25-Jährige, die Kindern sehr gerne ein Lächeln ins Gesicht zaubert, und sich daher schon jetzt auf den Erlebnistag sehr freut.