Gemeinsam mit dem Publikum hat der Warburger Männerchor unter der Leitung von Hans-Dieter Berendes »Ihr Kinderlein kommet« und »O Tannenbaum« gesungen. So sind viele hundert Stimmen in der Stadthalle zu hören gewesen. Foto: Astrid E. Hoffmann

Stadtorchester gibt flotten Einstieg

Zur Eröffnung des Konzerts spielte das Stadtorchester unter dem Dirigat von Olaf Krane die »Farandole« aus der Ouvertüre »L‘Arlésienne«. Bei einer Faranadoulo handelt es sich um einen historischen provenzialischen Volkstanz im schnellen 6/8 Takt. Georges Bizet (1838-1875) wurde durch diese Musik noch vor seinem Erfolg mit der Oper »Carmen« berühmt.

Nach dem flotten Einstieg sangen die 40 Mitglieder des Männerchores das Weihnachtslied »Adeste fideles« unter der Leitung von Hans-Dieter Berendes mit Klavierbegleitung von Klaus Niggemann. Im deutschen ist das Lied auch unter »Nun freut euch ihr Christen« geläufig. Mit »Geh, ruf es von den Bergen« von Wolfgang Lüderitz wurde die Geburt Jesu besungen.

Die Glocken klingen ließen die Musiker des Stadtorchesters mit »Sweet Bells Fantasy« im Arrangement von Martin Scharnagl.

Männerchor singt gemeinsam mit dem Publikum

Mehr als hunderte Stimmen erklangen in der Stadthalle, als der Männerchor gemeinsam mit dem Publikum die Weihnachtslieder »Ihr Kinderlein kommet« und »O Tannenbaum« sang. Eine schöne Auflockerung und gute Überleitung zur Weihnachtsgeschichte vom Christbaumständer, die Heiner Jasper vortrug.

Maria Höschen moderierte den Konzertnachmittag bereits zum neunten Mal. Sie stellte die Lieder vor und gab spannende Hintergrundinformationen.

Mit dem 1994 erschienenen Lied von Mariah Carey »All I want for Christmas is you« kam das Jugendorchester erstmals an diesem dritten Advent zum Einsatz. Dann folgte der Weihnachtsklassiker »Feliz Navidad« von Jose Feliciano im Arrangement von Michael Brown. Die sieben neuen Nachwuchsmusiker bestanden ihre Feuerprobe.

Nach der Pause spielten das Stadt- und Jugendorchester nun mit etwa 100 Musikern gemeinsam. Der in Halle geborene Komponist Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) hatte die Dichtung des Siegeschores nachträglich seinem 1746 entstandenen »Judas Maccabaeus« hinzugefügt. Diese Paraphrase, »Tochter Zion« von Felix-Alexandre Guilmant, arrangiert von Albert Loritz wurde intoniert.

»Stille Nacht« zum Abschluss des Konzertes

Seit 1973 läuft der Film »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« stets zur Weihnachtszeit. Kurt Gäble arrangierte das Karel-Svoboda-Stück und die Warburger Musiker verzauberten die Zuhörer.

Auf hohe See und in raue Stürme entführte der Männerchor mit dem 1972 von Freddy Quinn geschmetterten »St. Niklas war ein Seemann« gefolgt von »Des deutschen Seemanns Weihnacht«, die dieser weit weg von zu Hause verbrachte.

Im Endspurt war noch einmal das Stadt- und Jugendorchester und dann der Männerchor dran. »White Christmas« von Irving Berlin, »Weihnachten in Warburg«, zusammengestellt von Olaf Krane, »Denn es ist Weihnacht« in der Bearbeitung von Chorleiter Hans-Dieter Berendes und natürlich das »Trommellied« (Satz und Text Wolfgang Lüderitz) ließen die Gesichter heller strahlen.

Das Lied, dessen Text der Hilfspriester Josef Mohr aus der Gemeinde Oberndorf 1818 geschrieben hatte und das von Schullehrer und Organist Franz Gruber vertont wurde, erklang am Heiligabend vor 200 Jahren erstmals in der Kirche St. Nicola von Oberndorf (bis 1816 zu Bayern dann zu Oberösterreich gehörig). In Warburg bildete »Stille Nacht« den Abschluss des Weihnachtskonzertes.