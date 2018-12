Warburg (WB/aho). Die Howenga-Kids haben die Pfarrkirche St. Margaretha in Hohenwepel in einen Bahnhof verwandelt. Mehr als 100 Zuschauer haben das Musical »Swingende Weihnacht« des Chores unter Leitung von Monika Wiegartz erlebt.

Schauspiel und Gesang

»Ich habe das Obdachlosenheim verlassen, ich will Weihnachten meine Ruhe haben«, sagt Lola Hillebrand in ihrer Rolle als Obdachloser, den es zu den Festtagen an einen Bahnhof verschlagen hat. Dort findet dieser im Müll eine CD mit Weihnachtsliedern. »Wie kommt man nur darauf, Musik in den Müll zu werfen«, sinniert der Obdachlose und steckt die CD in seinen CD-Player. Schon formiert sich der Chor und intoniert »Vom Himmel hoch«. Mit Gepäckstücken gehen die Mädchen des Chores durch die Gänge und entführen die Zuschauer in die Atmosphäre eines Bahnhofes mit eiligen Reisenden.

Mittendrin auf einer Bank der Obdachlose, der seine CD anhört und die Passanten anspricht. Eine junge Mutter mit ihrem Kinderwagen nimmt sich die Zeit und lauscht mit dem Menschen ohne Heim eine Weihnachtsweise.

Fluchs wechseln Lola Hillebrand und Helena Wiegartz (die junge Mutter) ihre Sprechrollen und stellen sich mit den anderen zum Singen auf. Weihnachtslieder wie »Es ist für uns eine Zeit angekommen«, »Kommet ihr Hirten« und »Fröhliche Weihnachten überall« erklingen durch den Chor von der imaginären CD.

Über den Sinn von Weihnachten

Der Obdachlose sinniert über die Weihnachtszeit, macht einige kritische Anmerkungen zum Trubel um die eigentlich besinnliche Zeit. Da tauchen zwei Polizisten auf, die den Heimatlosen vom Bahnhof vertreiben wollen. Doch auch sie schlägt der Wunsch des einsamen Mannes, ein Lied mit ihm anzuhören, in den Bann.

»Stille Nacht« erklingt und auch die Beamten erinnern sich an ihre Kindheit mit Tannenbaum und Krippe. Die flotte Weise vom Komponisten Johann Crüger »Fröhlich soll mein Herze springen«, mit dem Text von Paul Gerhardt bekommt besonders viel Beifall.

Zunächst respektlos sprechen die Schüler Peter und Kevin (Nele und Steffi) den Obdachlosen an, aber sie werden von ihm überzeugt. Stefanie Eckel glänzt dabei mit dem Solo »Es ist ein Ros‘ entsprungen«.

In ihrer Rolle lassen die Schüler den Hut herumgehen und geben dem Obdachlosen das Geld für eine warme Mahlzeit.

Lang anhaltender Applaus vom Publikum

»Es fährt ein der Zug aus Hamburg«, erschallt es durch den Bahnhof. Schon stehen die Schauspielerinnen und Sängerinnen wieder in Chorformation und singen »Es kommt ein Schiff geladen«. Als eine alte Frau mit einem schweren Koffer auf den Bahnsteig tritt, hilft der Obdachlose spontan und die alte Dame (Theresa Wiegartz) ist ganz gerührt. Noten hätte sie in dem Koffer, die sollten eigentlich weggeworfen werden. »Aber Musik wirft man doch nicht weg«, sagt Lola Hillebrand als Obdachloser und der Kreis schließt sich.

Marion Eckel singt das Solo »Maria durch den Dornwald ging« und der Obdachlose und die alte Frau beschließen, die Festtage gemeinsam zu verbringen. Sie packen Koffer und die Habseligkeiten des Mannes in den so typischen Einkaufswagen. Mit einem »Oh Du fröhliche« beschließen die sieben bis 20 Jahre alten Protagonisten das Stück, auf das Chorleiterin Monika Wiegartz bei einem Chorleiterforum im Sauerland aufmerksam geworden war.

Lang anhaltender Applaus war der Lohn für eine sehr gelungene kurzweilige »Eine fröhliche besinnliche Swingende Weihnacht«. Die Vorsitzende des Kinder- und Jugendchores Howenga-Kids, Sarah Kaßmann, dankte allen Mitwirkenden und den vielen fleißigen Helfern hinter den Kulissen. Bei Kaffee, Kinderpunsch und Plätzchen genossen Künstler und Besucher gemeinsam den restlichen Adventsnachmittag.