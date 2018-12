»In vielen Kommunen bestehen kaum mehr finanzielle Spielräume. Umso erfreulicher ist es, mit Warburg eine Stadt anzutreffen, die in den vergangenen Jahren gut gehaushaltet hat und somit finanziell auf soliden Füßen steht«, betonte er anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der überörtlichen Prüfung seiner Behörde.

Von April bis Oktober hat das vierköpfige Prüfteam die Themenbereiche Finanzen, Schulen, Sport und Spielplätze sowie Verkehrsflächen geprüft. Im Rat wurden jetzt die wichtigsten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen durch Projektleiterin Sylke Brandt, den Prüfer Thomas Lindemann sowie den Präsidenten Heinrich Böckelühr vorgestellt.

Finanzen

»Die Hansestadt gehört zu dem Viertel der geprüften Kommunen mit der höchsten Eigenkapitalausstattung«, führt Projektleiterin Sylke Brandt zur Haushaltssituation aus. »Durch die solide Haushaltsplanung konnte die Ausgleichsrücklage selbst in konjunkturell schwierigen Jahren bewahrt und ausgebaut werden. Allerdings stehen den niedrigen Kreditverbindlichkeiten überdurchschnittliche Kreditverbindlichkeiten bei den Stadtwerken und den Kommunalunternehmen gegenüber.«

Schulen

Zum Bereich Schule erläutert Sylke Brandt: »Beim Offenen Ganztag (OGS) gehört die Hansestadt Warburg leider zum Viertel der Kommunen mit den höchsten Fehlbeträgen.« Diese würden maßgeblich durch überdurchschnittlich hohe Aufwendungen und vergleichsweise geringe Elternbeiträge beeinflusst. Bei den Elternbeiträgen habe die Stadt bereits gegengesteuert. Seit August 2017 gelte eine neue Elternbeitragssatzung.

Sport- und Spielplätze

»Für den Schulsport stehen ausreichend Sporthallen zur Verfügung«, fasst Prüfer Thomas Lindemann die Prüfungsinhalte zu den Sportstätten zusammen. »Beim Angebot an Sportplatzfläche je Einwohner liegt Warburg im interkommunalen Vergleich im oberen Bereich. Die Stadt sollte daher zukünftig auf Basis mannschaftsbezogener Daten eine Bestands- und Bedarfsbilanzierung erstellen und fortschreiben.« So könne die Verwaltung ermitteln, für welche Sportflächen auch weiterhin ein Bedarf besteht.

Bei den Aufwendungen für die Sportplätze wirtschafte die Hansestadt Warburg kostengünstig. »Die Bewirtschaftung der Sportanlagen wurde gegen eine Zuschussgewährung an die Vereine übertragen. Die Betriebskosten trägt aktuell die Stadt«, erläutert Lindemann.

»Das Angebot an Spiel- und Bolzplätzen ist in Warburg überdurchschnittlich«, führt Lindemann weiter aus. »Ein aktuelles Spielplatzkonzept liegt noch nicht vor. Hier sehen wir noch Handlungsmöglichkeiten, um Bestand und tatsächlichen Bedarf transparenter abzubilden. Die Stadt pflegt und unterhält die Spiel- und Bolzplätze wirtschaftlich. Der Einsatz ehrenamtlicher Helfer wirkt sich hier positiv aus«, so Lindemann.

Verkehrsflächen

Als letzten Punkt haben die Prüfer die Verkehrsflächen der Hansestadt Warburg unter die Lupe genommen: »Die bilanzielle Altersstruktur der Verkehrsflächen ist noch unauffällig. Die Stadt hat aber seit der Eröffnungsbilanz dort keine weitere Inventur mehr durchgeführt. Für die Zukunft ist es deshalb wichtig, die Straßendatenbank kontinuierlich fortzuschreiben und die Kosten transparenter darzustellen«, mahnt Prüfer Thomas Lindemann.

Präsident Heinrich Böckelühr abschließend: »Wir konnten feststellen, dass die Hansestadt Warburg bereits in vielen Bereichen gut aufgestellt ist. Nun gilt es, das städtische Vermögen auch für zukünftige Generationen zu bewahren. Ich bin zuversichtlich, dass den kommunalen Akteuren dies auch weiterhin gelingen wird. Ihr bisheriges finanzpolitisches Handeln war vorbildlich.«

»Wir freuen uns einerseits natürlich sehr darüber, dass die Gemeindeprüfungsanstalt uns gute und erfolgreiche Arbeit bescheinigt«, sagt Bürgermeister Michael Stickeln. »Andererseits nehmen wir die Hinweise und Anregungen natürlich gerne auf, um uns in den Bereichen, wo noch ein gewisses Verbesserungspotential besteht, für die Zukunft noch optimaler aufzustellen.«