Von Daniel Lüns

Neuer Zuchtbulle für Wisentgehege Warburg-Hardehausen Fotostrecke

Foto: Daniel Lüns

»Unspektakulär – genau so sollte es sein«, sagte Rainer Glunz, Leiter des Wisentgeheges, am Dienstag zu der Ankunft des neuen Bullen. Nach kurzer Zeit nahmen die Damen den neuen Mann in ihrer Mitte neugierig in Augenschein. Auf scheuen Augenkontakt folgte ein erstes Beschnuppern – und ein gemeinsamer Spaziergang durch das Gelände. »Das sieht sehr gut aus«, ergänzte Glunz.

Die Ankunft des neuen Stieres erfolgte im Rahmen eines Austausches zwischen dem Wisentgehege Warburg-Hardehausen und dem Tierpark Sababurg. Zurzeit leben weltweit etwa 7000 Wisente, die alle von zwölf Tieren abstammen. »Der genetische Flaschenhals ist also sehr eng«, sagte Glunz. Um Inzuchterscheinungen zu vermeiden und neue Impulse für den Genpool zu bekommen, müssten die Tiere getauscht werden.

Recherchen im Wisentzuchtbuch

Recherchen im Wisentzuchtbuch hatten ergeben, dass ein geeigneter Kandidat für die Hardehausener Tiere im Tierpark Sababurg steht – der dreijährige Zac. Am Dienstagmorgen wurde der Hardehausener Bulle Egomundus daher abgeholt und zum Tierpark Sababurg gebracht. Danach wurde Zac verladen. Mittags traf er am Wisentgehege ein.

»Manchmal liegt das Glück so nahe. Tarpane hatten wir schon einmal getauscht. Wisente aber noch nicht«, sagte der Leiter des Wisentgeheges. Dass ein geeigneter Bulle quasi nebenan zu finden war, war reiner Zufall, ergänzte Jan Preller, Leiter des Waldinformationszentrums Hammerhof. »Aber natürlich bringt das deutliche Transport- und Management-Vorteile mit sich«, sagte Preller.

»Vor 60 Jahren sind die Damen weggerannt«

Als sich die Klappe des Anhängers öffnete, verfolgte ein bekannter Gast das Geschehen. 60 Jahre nach der Ankunft der ersten Wisente in Hardehausen (wir berichteten) war der heute 75-jährige Wolfgang Laudage wieder vor Ort, um den neuen Stier zu sehen. »Wunderbar – aber das ist eine ganz andere Situation im Vergleich zu damals«, sagte der Scherfeder. »Vor 60 Jahren sind die drei Damen sofort weggerannt. Sie sprangen wie junge Ziegenböcke über die Wiese.«

Mit dem ruhigeren Start konnte Rainer Glunz indes gut leben. »Er ist nicht zu forsch und nicht zu schüchtern«, deutete er das Verhalten von Wisent Zac. Man dürfe schließlich auch nicht vergessen, dass das Tier gerade erst in einer völlig neuen Umgebung eingetroffen sei. Glunz: »Jetzt hoffen wir, dass er auch auf Zack ist. Dann hätten wir in etwa zwei Jahren die ersten Kälber.«

Wisent bleibt eine bedrohte Art

Der Nachwuchs des neuen Stieres müsse jedoch auf jeden Fall abgegeben werden – aus Rücksicht auf den Genpool. »Sonst könnte er ja in zwei bis drei Jahren seine eigenen Töchter decken«, erklärte Glunz. Abnehmer für die Tiere gebe es aber reichlich. In Rumänien zum Beispiel sollen in den nächsten Jahren 500 Wisente ausgewildert werden.

»Die Wisentkuh ist auf jeden Fall noch nicht vom Eis. Es ist und bleibt weiter eine bedrohte Art«, betonte der Fachmann. Umso besser sei, dass Hardehausen mit dem neuen Zuchtbullen nun ganz neue Akzente setzen könnte, sagte Jan Preller: »Das ist ein schöner Abschluss unseres Jubiläumsjahres.«