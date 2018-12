Die Instrumentalanfänger der fünften Klassen hatten nach vier Monaten ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf der Bühne mit »Stern über Bethlehem«. Mit ihrer Darbietung erfreuten sie die Gäste in den komplett gefüllten Zuschauerreihen. Foto: Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB/vsm). Wenige Tage vor Weihnachten finden sich die Musikschüler und Chormitglieder aller Stufen des Hüffertgymnasiums in guter alter Tradition auf der Bühne des festlich geschmückten Pädagogischen Zentrums zusammen. Sie erfreuen die Gäste im stets voll besetzten PZ mit einem bunten Repertoire an winterlichen und besinnlichen Kompositionen. Am Dienstagabend war es dann wieder soweit.

Mit »Mary had a baby boy« und »Stern über Bethlehem« eröffneten die jüngsten Akteure das Konzert und gaben gleichzeitig ihr Debüt auf der Bühne. Erst vier Monate musizieren die Fünftklässler unter der Leitung von Ralf Berger im Orchester.

Alte Hasen sind dagegen die fünf Mädchen des »kleinen« Unterstufenchors, die bei den vergangenen Konzerten bereits Erfahrung gesammelt haben und ganz lässig den Winterwind wehen und das Winter Wonderland auferstehen ließen.

»In der 9. Klasse gibt es keinen Musikunterricht«, erklärte der Förderkurs der Klasse 9 vor seinem Auftritt. In ihrer AG haben die Schüler die Möglichkeit, trotzdem zu musizieren. Für »Last Christmas« von Wham und »Jingle bell rock« wagten sie sich erstmals an Schlagzeug und E-Bass.

Wassermusik von Georg Friedrich Händel

Mit der Wassermusik von Georg Friedrich Händel, die der englische König George I. bei Bootsfahrten auf der Themse genoss, hatte sich das Schulorchester von Martina Himmelmann beschäftigt. Begeisterungsstürme ernteten sie für ihre Version des Titelthemas zum Weihnachtsklassiker »Drei Nüsse für Aschenbrödel«.

Einen Überraschungsauftritt bescherten die 24 Schüler des »Change Scolaire«, des Austauschprogramms mit dem französischen Collège Jean-de-la-Fontaine. Während der mehrstündigen Busfahrt in die Auvergne hatten die Schüler Gelegenheit, zu singen und schlugen nun Lehrerin Johanna Wilhelms vor, sich auch mit einem französischen Weihnachtslied beim Konzert einzubringen. Die Wahl fiel auf das Wiegenlied »Entre le boeuf e l‘ âne gris«, das bereits seit dem 13. Jahrhundert in Frankreich bekannt ist.

Hanse-Genossenschaft zeichnet Klassen aus

Vor der Pause zeichnete die Schülerfirma Hanse-Genossenschaft die Klassen aus, die im vergangenen Jahr am meisten umgesetzt hatten. Auf den dritten Platz kam die Klasse 7a, die zehn Prozent der Bestellsumme zurückbekam, auf den zweiten Platz gelangte die 5c, die ihre 15 Prozent dem Projekt »Go für Ghana«, das Straßenkinder unterstützt, spendeten, und der erste Platz ging an die 9b, die 20 Prozent zurückerhielt.

»Menschen, die ihr wart verloren«, spielte das Orchester der sechsten Klassen, das von Konstantin Soemer geleitet wird, im zweiten Teil des Konzerts. Kaum erwarten kann der Vokalpraktische Kurs von Martina Himmelmann die Weihnachtstage, wie er in seinem Beitrag »We are waitin‘ for Christmas Day« verriet.

Sehr viel Schwung brachte die von Ralf Berger geleitete Big Band mit dem »Nutcracker-Swing« von Tschaikowski und Mariah Careys »All I want for christmas is you« auf die Bühne, bevor der Abend mit dem gemeinsam gesungenen »Tochter Zion« seinen Abschluss fand.