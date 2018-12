Vorstandsmitglieder der Warburger Denkmalstiftung zeigen Interesse am Erwerb des Pennig-Hauses in der Marktstraßer 18. Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Warburg (WB). Die Warburger Denkmalstiftung spielt offenbar mit dem Gedanken, das ehemalige Schuhhaus Pennig in der Marktstraße 18 zu erwerben, es zu restaurieren und anschließend zu vermieten. Darüber informierte Bürgermeister Michael Stickeln am Dienstagabend den Stadtrat.

Über das geplante Vorhaben sei er von Vorstandsmitglied Dieter Wegener aus Augustdorf informiert worden, teilte Stickeln mit. »Das Ganze ist hinter meinem Rücken geschehen«, zeigt sich Stickeln im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT verärgert. Stickeln selbst ist Vorsitzender der Warburger Denkmalstiftung.

Dem vierköpfigen Vorstand gehören weiterhin als stellvertretender Vorsitzender Dr. Holger Mertens, Landeskonservator Westfalen-Lippe und damit Chefdenkmalpfleger des LWL, Dr. Nadine Smukal vom Stiftungszentrum der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) und Wegener an.

Auf die Idee, dass die Denkmalstiftung das 160 Jahre alte Fachwerkhaus doch kaufen könnte, seien nach Angaben von Stickeln Dieter Wegener und Dr. Nadine Smukal gekommen. Landeskonservator Dr. Mertens sei über das Vorhaben wohl nicht informiert worden. »Jedenfalls ist mir das so nicht bekannt«, sagt Stickeln.

Dem Eigentümer und Investor liegt kein Angebot vor

Das Stadtoberhaupt betont, dass es in dieser Sache auch noch keinen Vorstandsbeschluss seitens der Stiftung gibt: »Ich wäre in diesem Fall befangen und würde mich der Stimme enthalten.« Grundsätzlich sei es durchaus möglich, dass eine Stiftung auch als Immobilienkäufer und Vermieter in Erscheinung treten könne. »Voraussetzung wäre, dass nachhaltige Erträge erzielt werden.« Für Stickeln bleibt das Gutachten des Experten, der die Denkmalwürdigkeit des Hauses im Auftrag der Stadt untersuchen soll, verbindlich .

Investor Ewald Peters aus Salzkotten, Eigentümer des Pennig-Hauses, erklärt dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage, dass ihm seitens der Stiftung kein entsprechendes Angebot vorliegt. »Es hat noch nicht einmal ein Gespräch gegeben«, sagt er dieser Zeitung. Peters hält weiterhin an dem Vorhaben fest, dass Haus abreißen zu lassen, um dort ein Mehrfamilienhaus mit zehn Eigentumswohnungen zu errichten. »Ich warte das Ergebnis des Gutachters ab.«

Die Stiftung

Die 2009 in der Treuhandschaft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) errichtete Warburger Denkmalstiftung soll mithelfen, das reiche kulturelle Erbe der Stadt zu sichern, zu pflegen und im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Ungenannte Stifter mit einer besonderen Verbundenheit zu Warburg hatten die Denkmalstiftung mit einem Kapital von 500.000 Euro ausgestattet, dessen Zinserträgnisse zukünftig für ihre Aufgaben zur Verfügung stehen.