Warburg (WB). Raketen und Böller gehören für viele Menschen im Warburger Land fest zum Jahreswechsel. Der Feuerwerksverkauf beginnt am Freitag, 28. Dezember, und endet am Montag, 31. Dezember. Die Bezirksregierung Detmold plant wieder intensive Kontrollen im Einzelhandel vor Ort.

Verkauf und Lagerung sind gesetzlich geregelt

»Zum Schutz der Beschäftigten und Kunden sind der Verkauf und die Lagerung in den Geschäften gesetzlich geregelt. Bestimmte Höchstmengen dürfen nicht überschritten werden. Nur zugelassene Feuerwerkskörper dürfen in den Handel gelangen«, erklärt Andreas Moseke, Pressesprecher der Bezirksregierung. Der Feuerwerkskörper müsse zudem gekennzeichnet sein. Dazu gehöre die von der Zulassungsstelle vergebene Registriernummer und das CE-Zeichen gefolgt von einer vierstelligen Nummer, wie zum Beispiel: 0589-F2-1234, CE 0589.

»Der erstmalige Verkauf von Feuerwerkskörpern sowie Änderungen der betrieblichen Verantwortlichkeiten müssen vom Händler der Bezirksregierung schriftlich angezeigt werden«, sagt der Sprecher.

Bei den Überprüfungen in den Verkaufsstellen würden in diesem Jahr die korrekte Kennzeichnung der Feuerwerkskörper und das Vorliegen der Anzeige die Schwerpunkte bilden. Zudem würden die Mitarbeiter der Bezirksregierung die zulässigen Lagermengen und die Lagerbedingungen überprüfen. Das Freihalten von Fluchtwegen und Brandschutzmaßnahmen gehörten dazu. »Bei gravierenden Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen drohen den Händlern empfindliche Bußgelder.«

Feuerwerkskörper werden in zwei Kategorien angeboten

Für das Silvesterfeuerwerk würden Feuerwerkskörper in zwei Kategorien angeboten. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürften nur an Erwachsene verkauft und auch nur von Erwachsenen abgebrannt werden. Zu den Feuerwerkskörpern der Kategorie 1 gehören beispielsweise Knallerbsen, Knallerhits, Knallteufel oder Silberregen. Diese dürfen nicht an Jugendliche unter zwölf Jahren verkauft werden.

»Eltern sollten ihre Kinder diese ›Knaller‹ aber sicherheitshalber nicht ohne Aufsicht durch Erwachsene abbrennen lassen. Generell gilt: Die Silvesterknallerei ist immer auch gefährlich, denn Raketen, Böller und Knaller sind pyrotechnische Gegenstände, die explosionsgefährliche Stoffe enthalten«, betont Moseke.

Bei Feuerwerk der Kategorie 2 sei in der Regel ein Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern einzuhalten. Damit die Freude am Feuerwerk nicht getrübt werde, sollten Bürger vor dem Zünden die Gebrauchsanleitung und auch die Sicherheitshinweise lesen und beachten.