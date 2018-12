Warburg (WB/vsm). In einem Doppeldecker-Bus sind Schüler der Jahrgangsstufe 6 des Hüffertgymnasiums mit ihren Eltern und Fachlehrern, insgesamt 110 Teilnehmer, zu ihrer ersten Auslandsfahrt nach Hastings in England aufgebrochen.

Während ihres sechstägigen Aufenthalts führten sie ein individuell gestaltetes Reisetagebuch, in das alles Wissenswerte über das besuchte Land eingetragen, gemalt und geklebt wurde. Nach ihrer Rückkehr nahmen die Lehrer diese Bücher in Augenschein. Die Schüler erhielten sie nun mit einem Zertifikat zurück. Ein verdienter Lohn für ihre Arbeit.

Seit mehr als dreißig Jahren ermöglicht die Hastingsfahrt den ersten schulischen Erfahrungsaustausch in einem fremden europäischen Land. »Wir pflegen die Ziele eines gemeinsamen Europas, für das wir Schüler qualifizieren und begeistern wollen«, sagt Englischlehrerin Ruth Kröger-Bierhoff. Sie fügt hinzu: »Das Geheimnis von Verständnis, Akzeptanz und Toleranz liegt immer im gegenseitigen Kennenlernen.«

Kinder übersetzen für ihre Eltern

Über die Schulzeit hinweg haben die Hüffertschüler immer wieder die Möglichkeit, an einem Schüleraustausch mit befreundeten Schulen in England, Frankreich und Chile teilzunehmen oder Austauschschüler verschiedenster Austauschorganisationen aufzunehmen.

Die Hastingsgruppe wohnte in dem viktorianischen Jugendhotel White Rock Mansion. Bereits bei der Übergabe von kleinen Gastgeschenken fungierten die Kinder als Übersetzer für ihre Eltern. Schulleiterin Susanne Krekeler hatte sich vor einigen Jahren selbst in dieser Situation wiedergefunden, als sie mit ihrem Sohn an einer solchen Fahrt teilnahm. »Sein Kind englisch sprechen zu hören, ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung«, sagt sie.

Erinnerungen im Reisetagebuch verewigt

Die Millionenstadt London zu erobern, die Kathedrale von Canterbury zu sehen und die Schmugglerhöhlen von Hastings zu erkunden, gehören zu den bleibenden Erinnerungen, die von den Schülern abends in dem Reisetagebuch verewigt wurden.

Nun übergaben die Lehrerinnen Gabi Giller, Christina Berbüsse und Ruth Kröger-Bierhoff ihnen ein Zertifikat, das den Teilnehmern die Bereitschaft bescheinigt, internationale europäische Erfahrungen zu sammeln und in der ersten Fremdsprache, die sie in der Schule erlernen, zu agieren.