Weiterbildung in der Kleinkinderpädagogik

»Das Qualitätssiegel in der Kindertagespflege steht für Qualitätsentwicklung und macht Qualität sichtbar«, erläutern die Fachberaterinnen Kindertagespflege des Kreises Höxter, Katharina Sinn und Stephanie Werk-Ferber. »Ein wichtiges Merkmal des Qualitätssiegels ist, dass es auf freiwilliger Basis erworben wird. Umso mehr freuen wir uns über die erneut große Beteiligung.« Für die meisten Kindertagespflegepersonen sei ihre Tätigkeit längst zur Berufung geworden, so Werk-Ferber. »Sie zeigen bei ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern viel Einsatz und sind an einer Weiterentwicklung der Kindertagespflege sehr interessiert.«

Neben dem fachlichen Austausch in den Netzwerktreffen stand bei der Qualifikation für das Qualitätssiegel vor allem die Weiterbildung zu unterschiedlichen Themenbereichen in der Kleinkinderpädagogik im Vordergrund. Diese Seminare werden vom Kreis Höxter kostenlos angeboten. »Die Fortbildungen unterstützen die Tagespflegepersonen bei ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern im vorrangigen Alter von bis zu drei Jahren«, erklärt Christian Rodemeyer vom Kreis Höxter, Leiter der Abteilung Kinder, Jugend und Familie.

Aktuell gibt es 70 Tagespflegepersonen im Kreis Höxter

»Die Tagespflege ist eine gute Alternative zur Betreuung und wird im ganzen Kreisgebiet von immer mehr Eltern in Anspruch genommen. Vor allem die kleinen Gruppengrößen und die Flexibilität in der täglichen Betreuung sind attraktiv«, so Rodemeyer, »nicht zu vergessen, dass die Kosten für die Kindertagespflege wegen der bundesrechtlichen Gleichstellung mit den Kindertageseinrichtungen identisch sind.« Außerdem sei die Kindertagespflege auch ergänzend zum Besuch des Kindergartens oder der Schule in Form der Randzeitenbetreuung möglich.

Im festlichen Rahmen wurde das Qualitätssiegel nun als Urkunde überreicht, es hat eine Gültigkeit von einem Jahr. Insgesamt gibt es zurzeit 70 Tagespflegepersonen im Kreis Höxter. Ein neuer Kursus beginnt am 9. März, Anmeldungen werden schon entgegen genommen. Weitere Infos zur Kindertagespflege gibt es im Internet unter www.kindertagespflege.kreis-hoexter.de.

Kindertagespflegepersonen mit Qualitätssiegel

Die Tagespflegepersonen:

Bad Driburg: Steffi Birkenfeld (Neuenheerse), Carsten Gertkämper, Gabriele Kanne-Schnappinger und Sarah Keßebohm (Reelsen).

Beverungen: Claudia Arnold-Rosendahl (Dalhausen), Maria-Anna Gehrmann, Uta Grothe, Stefanie Höttemann (Amelunxen) und Snejanna Kuppe.

Brakel: Melanie De Meyer, Helena Hinz, Birgit Lange, Daniela Rückert, Heike Spielberg und Tanja Wegener.

Höxter: Melanie Groß, Heidi Weinhold (Lüchtringen) und Angela Zimmermann (Brenkhausen).

Nieheim: Melanie Horstmann, Andreas Neitz sowie Sabine Melchers, Nadine Schmuntzsch und Gabriela Stamm (Himmighausen).

Steinheim: Susanne Blumenrath und Sonja Leßmann.

Willebadessen: Martina Dück.

Warburg: Inna Büttner (Ossendorf), Christa Hirsch, Sonja Fischer, Sandra Jochheim (Ossendorf), Rita Klaas, Annette Piskula und Sabrina Puzicha (beide Calenberg) sowie Angelika Schnitzmeier.

Tagesmütter und -väter in Großtagespflegestätten:

Bad Driburg: Michaela Mörmel, Monika Gertkämper und Michaela Spandler.

Beverungen: Sarina Dohmann und Ulrike Schlüter (beide Amelunxen).

Borgentreich: Annika Beverungen und Elke Disse (Borgholz).

Höxter: Petra Brune, Melanie Felux, Antje Linse, Elisabeth Niemann, Heidrun Pieper, Karla Schwabe, Carlo Tischer, Wiebke-Christin Winkhaus sowie Chantal Versen-Roolf (Albaxen).

Willebadessen: Anna Engemann, Bianca Franke und Kateryna Soloveiko.