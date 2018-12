Von Michaela Weiße

Warburg (WB). Den historischen Stadtkern schützen und Menschen in Not helfen, dafür setzt sich die Initiative »Brot anstatt Böller« bereits seit vier Jahren ein. Auch jetzt appellieren die Initiatoren wieder an die Bürger, in der Silvesternacht auf das Zünden von Feuerwerkskörpern zu verzichten.