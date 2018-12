Am Waldinformationszentrum Hammerhof in Scherfede freuen sich über das »LIFE-Projekt« (von links): Projektförsterin Lena Bleibaum, Dr. Jan Sliva (LIFE-Beauftragter der EU), Georg Keggenhoff (NRW-Umweltministerium) und Roland Schockemöhle (Leiter Regionalforstamt Hochstift). Das Projekt wird mit 1,12 Millionen Euro gefördert und ist auf fünf Jahre angelegt. Foto: Charlotte Fricke

Von Charlotte Fricke

Warburg (WB). Die seltenen Quellen und Waldbäche auf Kalkstein in den Kreisen Höxter und Paderborn stehen im Vordergrund eines neuen von der EU geförderten Naturschutzprojektes. Es wird am Waldinformationszentrum Hammerhof in Warburg-Scherfede angesiedelt.

Mit der Besetzung der Projektleitung beginnt nun für das federführende Regionalforstamt Hochstift die heiße Phase rund um das kalte Wasser. Den kompletten fördertechnischen Rahmen des »LIFE«-Projektes stellten der von der EU beauftragte Naturschutzspezialisten und Projektbetreuer Dr. Jan Sliva und Georg Keggenhoff vom NRW-Umweltministerium den Forstleuten nun in einem ersten Treffen im Waldinformationszentrum Hammerhof vor.

Mit 1,12 Millionen Euro gefördert

Das auf fünf Jahre angelegte Projekt, das überwiegend über das EU-Naturschutzprogramm »LIFE« finanziert wird, trägt der großen Bedeutung der heimischen Kalktuffquellen und der ihnen nachfolgenden Bachoberläufe Rechnung. Die neue Projektleiterin und Försterin Lena Bleibaum freut sich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer ökologisch hochwertigen Region, in der beachtliche 80 Prozent aller Kalktuffquellen Nordrhein-Westfalens zu finden sind.

Wegen dieses Alleinstellungsmerkmals trägt das neue, mit 1,12 Millionen Euro geförderte Projekt auch den Namen »Tuff-LIFE«. Der Quelltyp tritt nur an Orten mit kalkgeprägtem Ausgangsgestein auf. Im Quellbereich charakteristisch vorkommende Moose tragen erheblich zu der markanten Kalktuffbildung bei. Dabei ist der Kalktuff das durch die Kalkablagerung und die abgestorbenen Moosreste gebildete poröse Gestein.

Durchlässe und Furten entfernen

Viele Quellen und Bäche weisen allerdings einen durch menschliche Faktoren in der Vergangenheit beeinträchtigten Zustand auf. »Nach einer Bestandsaufnahme wollen wir in einigen Quell- und Bachbereichen dem Wasser zu mehr Raum und Fließdynamik verhelfen«, sagt Projektförsterin Lena Bleibaum. Dazu sollen unter anderem breitere Durchlässe und Furten angelegt sowie Einfassungen und andere Barrieren entfernt werden.

Das Forstamt und die Projektförsterin werden dazu einen Maßnahmenplan erstellen und die zuständigen Stellen beteiligen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sind wichtige Projektbestandteile und von der EU ausdrücklich erwünscht.

NRW-weit einmaliges Projekt

Forstamtsleiter Roland Schockemöhle freut sich über ein weiteres LIFE-Projekt in den Wäldern des Hochstifts mit starker Beteiligung der Forstleute. »Der Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen, insbesondere mit dem Wasser, und der Erhalt der biologischen Vielfalt vereinen sich in diesem Naturschutzprojekt«, sagt Schockemöhle. »Die erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden wir auch außerhalb der eigentlichen Projektgebiete bei unserer Waldpflege und -bewirtschaftung gut einsetzen können.«

Lena Bleibaum und ihre Kollegen erwartet in den kommenden Jahren ein anspruchsvolles Naturschutzprojekt, das in NRW einmalig ist, und über welches das Forstamt regelmäßig in Veranstaltungen und durch Veröffentlichungen informieren wird. Ein erster Workshop zu wassergeprägten Lebensräumen im Wald und den dazu gehörenden Arten ist für kommendes Frühjahr geplant. Eine Internetseite ist ebenfalls in Vorbereitung.