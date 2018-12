Warburg (WB). Nicht alle Verkehrsteilnehmer haben sich ruhige und besinnliche Feiertage gegönnt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, registrierte der Verkehrsdienst der Polizei Höxter diverse Raser, die im Raum Warburg unterwegs waren.

Bei einer Messung auf der Bundesstraße 7 bei Warburg in Höhe Warburg-Herlinghausen registrierte die Polizei 100 Geschwindigkeitsverstöße – innerhalb von nur vier Stunden. In der Senke bei Clasenberg wurde bei erlaubten 70 Stundenkilometern durch die Beamten die Geschwindigkeit in beiden Richtungsfahrbahnen überwacht.

Etwa 25 der meist auswärtigen Kraftfahrer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Zwei Autofahrern droht sogar ein Fahrverbot. Ein Fahrzeugführer wurde mit 128 Stundenkilometern gemessen. Der höchte Wert jedoch wurde um 15.45 Uhr gemessen. Auf regenasser Fahrbahn war ein BMW sogar mit 154 Stundenkilometern unterwegs.

Der Fahrer fuhr also mehr als doppelt so schnell, wie es an dieser Stelle auf der Bundesstraße 7 bei Warburg erlaubt ist. Nach einem Toleranzabzug wurde damit im Bereich der erlaubte 70 Stundenkilometer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 79 Stundenkilometer überschritten. Der BMW-Fahrer muss mit einem Bußgeld von 600 Euro rechnen. Zudem wird er seinen Führerschein für drei Monate abgeben müssen.