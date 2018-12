Von Dr. Silke Köhn

Warburg (WB). In Warburg starb vor 70 Jahren, am 28. Dezember 1948, Hans Kohlschein an den Spätfolgen eines Schlaganfalls. Auf dem Altstädter Friedhof fand der 69-jährige Maler und Illustrator seine letzte Ruhestätte.

Fünf Jahre zuvor hatte der Pfingstangriff auf Düsseldorf, bei dem 1943 viele Menschen starben, sein Wohnhaus mit Atelier und viele seiner Bilder zerstört. Als hätte Kohlschein diese Katastrophe vorhergesehen, baute er mit der Unterstützung seiner Warburger Verwandten 1941 ein kleines Fachwerkhaus am Hang oberhalb der Diemel.

Hans Kohlschein Foto: Repro Dr. Silke Köhn Hans Kohlschein Foto: Repro Dr. Silke Köhn

Auch der Sohn seiner Schwester Elisabeth Böhme in Beverungen fuhr mit dem Rad nach Warburg, um dem Onkel zu helfen. Der Maler wünschte sich von den großen Atelierfenstern einen unverstellten Blick auf die Warburger Altstadt und den Desenberg, die er bereits in Dutzenden Bildern dargestellt hatte.

Neuanfang in Warburg

Da Kohlschein in Düsseldorf alles verloren hatte, war dies ein kompletter Neuanfang, aber die Warburger nahmen ihn gern auf, und so konnte er manch eine Arztrechnung oder Sack Kartoffeln mit einem Bild bezahlen. Seine Eltern stammten beide aus Warburg, und so waren die verwandtschaftlichen Bindungen in die Heimat niemals abgeebbt.

Ganz im Gegenteil, seit der frühesten Kindheit verbrachten Hans und seine fünf Geschwister, die alle in Düsseldorf auf die Welt kamen, die Ferien in der Warburger Börde. Hier entdecken sie geheimnisvolle Winkel und die schier unendliche Weite vom Desenberg aus in alle Richtungen. Kindliche Sinneswahrnehmungen sind zeitlebens prägende Erlebnisse und bleiben als unerschöpflicher Motivfundus in das Gedächtnis eingeschrieben.

Figuren- und Historienmalerei

Aufgrund seiner zeichnerischen Begabung wurde der erst 14-jährige Hans in die Elementarklasse der Düsseldorfer Kunstakademie aufgenommen. Der Vater hatte Hans und seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Josef früh das präzise Zeichnen und künstlerische Erfassen beigebracht. Im Gegensatz zum Vater, der als Reproduktions-Kupferstecher tätig war, drängte es die Söhne von Anbeginn zur farbenprächtigen, an der Moderne orientierten Malerei.

Während Josef sich der Landschaftsmalerei zuwandte und bald mit spätimpressionistischen Niederrhein-, Sauerland- und Warburg-Motiven reüssierte, entschied sich Hans für die Figuren- und Historienmalerei.

Solvente Auftraggeber finden sich

Bald fanden sich auch solvente Auftraggeber wie der Branntweinfabrikant Elmenhorst in Gütersloh, für dessen Villa Hans das Wandfresko »Goethes Ostersparziergang« (in situ) schuf und dessen Hauptmotiv an die alte Diemelbrücke mit dem Hl. Nepomuk erinnert. Das gleiche Motiv, aber aus anderem Blickwinkel, verwendete sein Bruder Josef für die Ausmalung des historischen Rathaussaales mit einem Warburg-Panorama.

Mit der Abbildung tief religiöser Menschen, über Grenzen und Glaubensrichtungen hinweg, befasste sich Kohlschein zeitlebens und dies mit einer beachtlichen Vielschichtigkeit und Toleranz. Er malte Betende in einer Dorfkapelle im Kerzenschein, bei der Freiluftandacht am Rande eines Kriegsfeldes, Juden beim Laubhüttenfest in einer Warschauer Synagoge und ins okkulte driftende Karfreitagsprozessionen in Italien mit schwarzen Kapuzenmännern im Fackelschein.

Als Kriegsmaler unterwegs

Der Maler konzentrierte sich vollkommen auf die Darstellung der Gläubigen, erfasste sie präzise und respektvoll in ihren jahrhundertealten Ritualen. Abgelegen in den Bergen, zwischen Warburg und Beverungen, lebte der Eremit »Kluspater« (Klus Eddessen), den Hans Kohlschein 1913 mit wallendem Bart und brauner Kutte por­trätierte.

Der Einbruch des 1. Weltkriegs trennte Hans von seiner 1906 geehelichten Frau Ella für vier Jahre. Anders als sein Bruder Josef, der vier Jahre auf den französischen Schlachtfeldern traumatisierende Erlebnisse verarbeiten musste, wurde Hans zum Kriegsmaler akkreditiert, da er sich als Schlachtenmaler und Illustrator von Geschichtsbüchern einen Namen gemacht hatte.

Besuche in Beverungen

Seine Aufgabe bestand allerdings weniger darin, als Bildberichterstatter Scharmützel und Gefechte abzubilden. Seine offizielle Entsendung im Herbst 1916 als Bildchronist der deutschen Militärverwaltung sah vor, das Leben der polnischen Bevölkerung und wichtige Ereignisse in Warschau und im Regierungsbezirk Masowien festzuhalten, die regelmäßig in deutschen Zeitschriften veröffentlicht wurden. 2016 wurden einige dieser Bilder in einer viel beachteten Ausstellung in Warschau gezeigt.

Seit den 1920er Jahren besuchte Hans mit seiner Frau Ella regelmäßig seine Schwester Elisabeth in Beverungen, die mit dem aus Holzminden stammenden Tierarzt Gerhard Böhme verheiratet war. In dem großen Haus am Spring waren Freunde stets willkommen, und die erhaltenen Gästebücher legen Zeugnis darüber ab, wie oft Hans Kohlschein an die Weser kam, denn meistens hinterließ er eine Zeichnung darin.

Großformatiges Letztes Abendmahl

Der Tierarzt Böhme hatte wie sein berühmter Bruder, der Kampfflieger Erwin Böhme, wasserblaue Augen und war eine beeindruckende Erscheinung, sodass die Brüder für Hans Kohlschein zu idealtypischen Männerfiguren wurden und er sie in vielen Gemälden und Wandbildern mit markanten Zügen abbildete.

In den 1930er Jahren wandte sich Hans Kohlschein verstärkt der Landschaftsmalerei zu, die unverfänglicher war als provokante Großstadtthemen wie Varieté und Straßenbilder, die er zuvor so zahlreich gemalt hatte. Selbst religiöse Themen waren der Naziideologie nicht genehm, allerdings spielte dies für Hans Kohlschein keine Rolle mehr. Für sein Haus in Warburg malte er ein großformatiges Letztes Abendmahl (heute Arnoldihaus Warburg), denn die erste Fassung war 1943 verbrannt.