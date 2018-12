Warburg (WB). Das Heeresmusikkorps Kassel gibt am Dienstag, 19. März, 19.30 Uhr, ein Konzert in der Iberg-Halle in Warburg-Welda. Der Erlös kommt unmittelbar dem örtlichen Adolph-Kolping-Kindergarten zugute. Der Förderverein der Kita veranstaltet das Wohltätigkeitskonzert.

In dem Konzert, das unter der Schirmherrschaft des Warburger Bürgermeisters Michael Stickeln steht, wird die enorme Bandbreite des musikalischen Angebots des Musikkorps zu hören und zu sehen sein.

»Vom klassischen Marsch bis zu aktuellen Songs wird für jeden Geschmack etwas dabei sein«, ist sich Mitveranstalter und Kenner Patrick Blume sicher. Er ergänzt: »Bei dem Konzert werden viele unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Es ist toll, dass das Heeresmusikkorps nach Welda kommt.«

Musik fast aller Stilrichtungen

In den Konzerten dieses Orchesters findet sich Musik fast aller Stilrichtungen. So kommen nicht nur Freunde des Marsches, sondern auch Liebhaber sinfonischer Bläserklänge sowie Anhänger von Show- und Tanzmusik voll auf ihre Kosten.

Die Vielseitigkeit des Heeresmusikkorps Kassel spiegelt sich auch in der Vielzahl seiner unterschiedlichen Besetzungen wieder. Neben dem großen sinfonischen Blasorchester sorgen unter anderem die Egerländer-Besetzung, ein Blechbläser-Sextett, ein Klarinettenensemble und ein Percussion-Ensemble für den guten Ton.

Drei Millionen Euro für wohltätige Zwecke

Der Klangkörper, der aktuell von Oberstleutnant Tobias Terhardt geleitet wird, hat in seiner mittlerweile 60-jährigen Geschichte bereits mehr als drei Millionen Euro für wohltätige Zwecke eingespielt und auch zahlreiche Auslandsauftritte gegeben.

Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen in Welda, Warburg und Volkmarsen zum Preis von 15 Euro. Die Vorverkaufsstellen: Gasthof Central »Zum Pferdestall« in Welda, Blumenhaus Sippl in Warburg, beim Rewe in Volkmarsen sowie per E-Mail an: foerderverein-kindergarten@welda.de