Schon Anfang August konnten die Bauern die Getreideernte abschließen. An einen so frühen Zeitpunkt könne sich kaum jemand erinnern, sagt Antonius Tillmann. Besonders sei in diesem Jahr, dass die Ernteergebnisse eine große Spannbreite aufwiesen, je nach Bodenverhältnissen und örtlicher Witterung. Foto: Florian Pottkamp

Er könne sich an ein solches Jahr kaum erinnern. »Gefühlt hatten wir in diesem Jahr Dauersommer von Mitte April bis zum Herbst, mit lang anhaltender Trockenheit«, erzählt Tillmann. Regen sei durchweg Mangelware gewesen. Trotzdem müssten die Bauern im Kreis Höxter zufrieden sein. Die Berufskollegen in Ost- und Norddeutschland seien wesentlich stärker betroffen.

»Schon Anfang August konnten wir die Getreideernte abschließen«, berichtet Tillmann.

An einen so frühen Zeitpunkt könne sich kaum jemand erinnern. Die Maisernte habe schon Mitte August begonnen, so früh wie nie.

Rüben süß, aber klein

Besonders sei, dass die Ernteergebnisse in diesem Jahr eine große Spannbreite aufweisen würden, je nach Bodenverhältnissen und örtlicher Witterung. »Auch bei den Zuckerrüben streuten die Erträge stark«, erklärt der Vorsitzende. Durch hohe Sonneneinstrahlung habe es zwar süße Zuckerrüben gegeben, da sie aber kleiner seien, seien auch die Mengen geringer ausgefallen. Erstaunlich sei aber, dass die Rüben trotz der schwierigen Witterung in diesem Jahr noch so abgeschnitten hätten, zudem seien die Erntebedingungen gut gewesen. Tillmann: »Sie konnten trocken und sauber gerodet werden.«

Vor allem die Rinder-, Pferde- und Schafhalter seien durch die Trockenheit in diesem Jahr betroffen. Auf Wiesen und Weiden sei irgendwann nichts mehr nachgewachsen. Die Tiere hätten vielfach mit dem für den Winter eingeplanten Futter zugefüttert werden müssen. »Das bedeutet, dass die aufgrund der Trockenheit knappen Wintervorräte schon im Sommer angebrochen werden mussten«, sagt der Vorsitzende. »Glücklich können sich die schätzen, die vom Vorjahr noch genug Futterreserven haben.«

Schweinepest bereitet Sorgen

Sorgen bereiten in der Schweinehaltung die Fragen zu künftigen Standards und die Afrikanische Schweinepest, die Richtung Deutschland vordringt. »Gerade Sauenhalter stehen vor großen Herausforderungen«, so der Vorsitzende. Dabei seien sie durchaus bereit, neue Wege zu gehen, sie müssten aber rechtssicher und finanzierbar sein. Die Sauenhalter müssten ein ganzes Paket von neuen gesetzlichen Regelungen schultern, die überwiegend als nationale Alleingänge umgesetzt werden sollen.

»Regen in der Nacht«

»Für das Jahr 2019 hoffen wir Bauern auf eine Politik und auf Rahmenbedingungen mit praktischem Augenmaß, akzeptable Preise, dass die Afrikanische Schweinepest uns nicht erreicht, kein nochmaliges Dürrejahr und auf Regen«, so der Vorsitzende und setzt augenzwinkernd mit Blick auf die Bevölkerung hinzu: »Regen in der Nacht.«

Tiefere Bodenschichten seien nach wie vor viel zu trocken. Dies würden die Pegelstände der Flüsse und Talsperren gut widerspiegeln. Tillmann fragt sich: »War das ein Ausnahmejahr oder der Beginn veränderter Wetterbedingungen?« Aufgabe für den Berufsstand, die Wissenschaft und Politik sei es, sich intensiv mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. »Wir brauchen mehr landwirtschaftliche Forschung«, fordert der Vorsitzende.