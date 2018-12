Die laufende Produktion in der Bäckerei besuchten unter anderem (von links) Kristin Kröger (Sankt-Nicolaus-Grundschule Peckelsheim), Helena Köring (Gemeinschaftsgrundschule Beverungen), Benedikt Goeken (Inhaber »Goeken backen«), Antonius Tillmann (Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter) und Jens Mehler (Graf-Dodiko-Schule, Warburg).

Warburg/Bad Driburg (WB). Den Weg vom Korn zum Brot haben in einer Lehrerfortbildung des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter etwa 30 Lehrer verfolgt. Einblicke erhielten sie bei der Bäckerei »Goeken backen« in Bad Driburg und auf einem Acker.

Benedikt Goeken, Geschäftsführer und Inhaber »Goeken backen«, stellte das Unternehmen vor. Das Bäckerhandwerk habe in der Familie seit 120 Jahre Tradition. 2012 sei am Standort Bad Driburg mit der Backgalerie eine gläserne Produktion entstanden. Diese vermittelte Besuchern Einblicke auf die Arbeitsabläufe. So sahen die Pädagogen während einer Führung die Herstellung von Backwaren.

Bäckereibesichtigung

Nach der Bäckereibesichtigung ging es auf einen Acker. Georg Gievers, Fachberater der Landwirtschaftskammer in Höxter, erläuterte die Arbeits- und Wirtschaftsweisen im Getreideanbau. »Hier wächst Winterweizen, der in diesem Herbst ausgesät wurde und nächsten Sommer geerntet wird«, sagte Gievers.

Weizen nehme in Westfalen-Lippe den größten Anteil der Getreidefläche ein. Gievers ging auf die Pflegemaßnahmen der Ackerkulturen ein. »Wichtig ist uns, dass die Pflanzen gesund sind und bleiben«, betonte er. »Wir behandeln sie nur, wenn es notwendig ist.« Nicht jeder Befall werde bekämpft. Erst wenn der zu erwartende Schaden die Maßnahme rechtfertige, werde gehandelt. Die Landwirte bezeichneten das als »Schadschwelle«. Einer Düngung gingen Bedarfsberechnungen und Bodenproben voraus.

Bauern leben und wirtschaften in und mit der Natur

Antonius Tillmann aus Bonenburg, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter, verdeutlichte, dass die Bauern in und mit der Natur leben und wirtschaften würden. Sie seien fest mit ihrer Scholle verbunden. »Es ist unser ureigenes Interesse, eine nachhaltige Nutzungsfähigkeit, eine Vielfalt unserer Landschaften als Lebensraum für unsere Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten und zu fördern«, sagte er.

»Wir Landwirte wissen um die Herausforderungen hinsichtlich Artenvielfalt und stellen uns dieser Verantwortung.« Ein Baustein dafür sei die Einstellung eines speziellen Beraters für Biodiversität speziell für den Bereich Ostwestfalen-Lippe bei der Landwirtschaftskammer NRW ab dem 1. Januar 2019, ergänzte Gievers.

Chancen und Herausforderungen

In einer anschließenden Diskussion in der Bäckerei sprach Benedikt Goeken über die Chancen und Herausforderungen der Branche: Der Fachkräftemangel, höhere Mehrkosten wie Löhne oder LKW-Maut, höhere Auflagen der Bäckereien oder der Verdrängungswettbewerb durch Discounter und SB-Backshops seien künftige Themen, ebenso die Digitalisierung und bargeldloses Zahlen.

Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks gehe die Zahl der Bäckerreibetriebe seit Jahren zurück. 2017 habe es noch 11.347 Backstuben gegeben, 390 weniger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2000 waren es noch nahezu doppelt so viele. Auf dem Lande habe es früher in jedem Dorf einen Bäcker, Metzger, ein Lebensmittelgeschäft und einen Pfarrer gegeben. »Wenn es keine Bäckerei mehr gibt, gibt es kein Brot und die Seele des Dorfes fehlt«, sagte Tillmann.

Lichtblick für die Branche: mehr Lehrlinge

Ein Lichtblick für die Branche sei, dass es wieder mehr Bäckerlehrlinge gebe. 6.250 waren es 2017, ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schwierig bleibe aber die Suche nach Fachpersonal. »Wir haben in unserem Betrieb beispielsweise Flüchtlinge eingestellt und machen sehr gute Erfahrungen mit ihnen«, betonte Goeken.