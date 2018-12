Wie berichtet, sind viele Dösseler verärgert über die Verkehrsbelastung im Ort, über zu schnelle Autos und die unzumutbare Lärmbelästigung .

»Das Maß des hier objektiv Zumutbaren ist deutlich überschritten. Die Verkehrsbelastung und auch die zum Teil deutlich überhöhte Geschwindigkeit stellen neben der erheblichen Geräuschbelastung für die Anwohner auch eine sehr hohe Gefährdung der Fußgänger und insbesondere der Kinder dar, da die Bushaltestellen für den Schulbusverkehr ebenfalls an der Landesstraße liegen und die Kinder daher nahezu täglich dieser gefährlichen Situation ausgesetzt sind«, erklärte Stickeln beim traditionellen Grünkohlessen der Christdemokraten.

Handlungsmöglichkeiten der Stadt sehr beschränkt

Stickeln machte aber auch deutlich, dass die Handlungsmöglichkeiten der Stadt in eigener Verantwortung sehr beschränkt seien, da es sich um eine Landesstraße handele. »Das was wir in eigener Verantwortung noch machen können, um die Situation zu verbessern, werden wir sicherlich tun. Allerdings ist hier als Straßenbaulastträger der Landesbetrieb Straßen NRW gefordert. Mit den hier Verantwortlichen müssen zeitnah entsprechende Gespräche geführt werden«, so Stickeln.

Der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Mathias Goeken sagte in der Versammlung diesbezüglich spontan seine Unterstützung zu.