Warburg (WB/vsm). Einen besinnlichen Jahresausklang boten der Musikverein und der Gesangverein »Eintracht« Rimbeck am Samstag in der Pfarrkirche St. Elisabeth mit einem bunten Mix weihnachtlicher Lieder.

Zum Auftakt des Konzerts spielte das Jugendorchester mit »A glorious Christmas« von Ron Cowherd sogleich ein fulminantes Stück, bei dem zunächst die Flöten und Klarinetten aufspielten, bevor dann die Bläser einsetzten. Anschließend intonierten die jungen Musiker unter der Leitung von Carola Hoppe mit »All I want for Christmas is you« einen beliebten Weihnachtshit von Mariah Carey aus den 90er Jahren.

Vorsitzender spielt Trompete im Blechbläser-Quartett

Der Vorsitzende des Musikvereins, Carsten Rößner, brachte in seiner Begrüßung seine Freude über die sehr gut besuchte Kirche zum Ausdruck. Als Trompeter war er im zweiten Teil des Konzerts gemeinsam mit den drei Posaunisten Hermann Rieland, Mario Rieland und Torsten Dierkes im Blechbläser-Quartett vertreten. Ihr Beitrag hieß »Tiefe Harmonie«. Zuerst einmal tauschte Dierkes jedoch sein Instrument gegen den Taktstock ein und führte den Musikverein durch seinen Beitrag.

Nach dem Klassiker »Tochter Zion« überließen sich die Instrumentalisten einer Fantasie über »Süßer die Glocken nie klingen« von Martin Scharnagl. Hoch oben im Gotteshaus, vom Platz an der Orgel aus, sang die Eintracht »Gloria Gott in der Höh« und »Bethleh’m, hörst den Heiland du?«, begleitet von Chorleiter Markus Kleinhellefort an der Orgel.

Kirchengemeinde singt mit

Während des Auftritts des Musikvereins umrundeten die Sängerinnen und Sänger im strömenden Regen flink die Kirche und wechselten in den Altarraum, wo sie den zweiten Part ihres Auftritts intonierten, der einen Schwerpunkt auf die Heilige Nacht legte.

Auch die Gemeinde konnte ihre Sangeskunst präsentieren beim gemeinsam gesungenen »O du fröhliche«. Zum Abschluss spielte der Musikverein mit »Happy Christmas (War is over)« von John Lennon, Karel Svobodas »Cinderella’s dance« und »One moment in time« von Albert Hammond moderne Interpretationen rund um die besinnliche Zeit.