Warburg (WB/vsm). Zu einer kirchenmusikalischen Feierstunde in weihnachtlicher Atmosphäre hatte der Kirchenchor »pro musica« am vergangenen Sonntag in die Pfarrkirche Kreuz Erhöhung eingeladen.

Zu ihrer gesanglichen Verstärkung holten sich die Damen den Männergesangverein »Cäcilia« dazu. Zudem rundeten befreundete Musiker mit ihrem Spiel das abwechslungsreiche Programm ab.

Befreundete Musiker runden das Programm ab

»Stell eine Kerze ins Fenster« von Gaby Albrecht hieß eines der Lieder aus dem Repertoire von »pro musica«. Passend dazu waren die Sängerinnen mit brennenden Lichtern durch das Kirchenschiff an den voll besetzten Sitzreihen vorbei eingezogen, während Ludgera Engemann an der Orgel und Pfarrer Johannes Insel, begleitet von seinem Team, an der Violine mit einer »Introduction« das Konzert eröffneten.

»Kindheitserinnerungen werden in der Weihnachtszeit wach«, war sich Moderatorin Anita Kraus sicher. Gerade die gemeinsam mit der Gemeinde gesungenen Lieder »Zu Bethlehem geboren« und »O du fröhliche‹ hatten wohl die Kraft, die Zuhörer in die früheste Jugend zurückzuversetzen.

Aber auch moderne Stücke wie »Dezembernacht« von Andrea Berg oder »Ein Stern in der Nacht« von Mara Kayser hatte Hans-Dieter Berendes in die Auswahl für seine Chöre aufgenommen. Beschwingt dirigierte er die Sängerinnen und Sänger, die sich für »Stille Nacht, heilige Nacht« gemeinsam vor dem Altar zusammengefunden hatten, von Zeile zu Zeile.

Ein Solo an der Orgel

Bereichert wurden die gesanglichen Parts durch den Wechsel mit instrumentalen Auftritten. Ein Solo an der Orgel spielte Klaus Niggemann, der am Klavier auch die Chöre begleitete. Clara Schwiddessen präsentierte mit ihrem Orgelspiel »Weihnachtsliedervariationen« und ihre Schwester Maria sang »Power of Love» von Celine Dion.

Nachdem die »Cäcilia« mit »Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit« das Geheimnis der Christrose offenbart hatte, forderte sie im zweiten Part des Konzerts »Weihnacht muss leise sein«.

Jubelklänge zum Abschluss

In »Jubelklänge, Festgesänge« hoben beide Chöre noch einmal die Festlichkeit der besinnlichen Tage hervor, bevor das gemeinsame Schlusslied »O du fröhliche« die Feierstunde beendete und die Gäste in ein neues Jahr verabschiedete.