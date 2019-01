Warburg (WB/ben). Zehn Ausstellungen zeigte das Museum im »Stern« im Ausstellungsjahr 2018, in dem Jahr, in dem das Museum 30 Jahre alt wurde. In diesem Jahr werden es nach dem bisherigen Planungsstand mindestens neun sein.

Das größte Interesse fand 2018 die Ausstellung »Landwirt schafft – Fotografien von Sandra Hancken«. Insgesamt 929 Besucher interessierten sich dafür, wie die Fotografin aus Grimelsheim das Thema umgesetzt hatte.

929 Besucher sehen »Landwirt schafft – Fotografien von Sandra Hancken«

Ab dem 28. Januar zeigte der Künstler Dieter Laue Beispiele seiner Malerei unter dem Titel »Malstrom«. Hermann Tenge aus Scherfede setzte sich anschließend fotografisch mit den romanischen Kirchen in Waldeck auseinander, seine Ausstellung begann am 4. März.

Mit der nächsten Ausstellung wurde der Maler und Kunsterzieher Gottfried Beyer gewürdigt, der am 17. April 1968 verstarb. Die Stadt und ihr Umland waren für ihn immer wieder Motiv seiner Arbeiten. Mit einer testamentarischen Schenkung legte er gewissermaßen den Grundstein für das Museum im »Stern«.

Dokumentation über Gottfried Beyer

Zur Ausstellung erschien eine Gottfried Beyer gewidmete Dokumentation im Umfang von 52 Seiten mit 50 Abbildungen. Sie skizziert den Lebensweg des Künstlers und stellt sein Schaffen in Beispielen vor.

Die am 3. Juni eröffnete Ausstellung »Vor 50 Jahren. Warburg und das Warburger Land 1968 in Fotografien von Erich Kesting« erfreute sich der für diese bewährte Reihe gewohnten Beliebtheit.

»Märkte und Feste in Warburg«, so lautete der Titel der Ausstellung, die am 9. September eröffnet wurde. Anlass für diese Präsentation war die 70. Oktoberwoche. Sandra Hanckens Fotoausstellung begann am 21. Oktober.

In der Galerie des Museums im »Stern« wurde am 7. Oktober die Ausstellung »Erwin Nöthen. Holzschnitte zur Weihnachtszeit« eröffnet. Zu sehen waren 37 Arbeiten des Düsseldorfer Künstlers, die das Thema »Weihnachten« vielfältig variieren. Ebenfalls in der Galerie zeigte im Anschluss der Ikonenmaler Reinhard Püttmann aus Höxter Beispiele seines Schaffens. Ausschnitte aus dem Kunstunterricht Warburger Schulen sind noch bis zum 6. Januar im Beyersaal des Museums zu sehen. Gezeigt werden mehr als 200 unterschiedlichste Arbeiten.

»Sagenumwobene« Gemälde von Walerij Bastron

Das Jahr 2019 beginnt mit der Präsentation von Gemälden von Walerij Bastron unter dem Titel »Sagenumwoben«, sie wird am 20. Januar eröffnet.

Heimische Fotografenkunst steht als nächstes auf dem Programm. Miriam Emme, Ruben-B. Emme und Karl-Heinz Wiemers präsentieren ab dem 24. Februar eine fotografische Reise durch die Stadt mit ihren Stadtteilen in ihrer Vielfalt und Schönheit.

Dem letzten Abendmahl, einem zentralen Kapitel der Glaubens- und Kunstgeschichte, ist die Ausstellung gewidmet, die am 7. April beginnt. Künstlerisch setzte sich etwa Hans Kohlschein mit diesem Thema auseinander.

Schon Tradition ist die alljährliche Ausstellung »Vor fünfzig Jahren« mit Fotografien aus dem scheinbar unerschöpflichen Nachlass von Erich Kesting. Daraus werden für die Ausstellung über das Jahr 1969 ab dem 5. Mai typische Aufnahmen präsentiert.

Retrospektive mit Arbeiten von Heiner Stiene

Heiner Stiene, dem Warburger Künstler und Kunsterzieher, ist die am 23. Juni beginnende Schau gewidmet. In einer Retrospektive wird er Arbeiten aus 20 Jahren zeigen.

30 Jahre alt wird die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal; Grund genug, ihre Geschichte ab dem 4. August in einer Ausstellung Revue passieren zu lassen.

Der Fotograf Hartmut Kleimann aus Warburg zeigt ab dem 1. September in der Galerie ungewöhnliche Ausschnitte und Formate Warburger Lebenswirklichkeiten.

Warburger Welt der Eisenbahn

Die Warburger Welt der Eisenbahn präsentiert die Ausstellung, die vom 22. September bis zum 20. Oktober laufen soll.

Aus Anlass seines 80. Geburtstags zeigt dann der Maler Rolf Gentz, Enkel von Hans Kohlschein, ab dem 27. Oktober Bilder von Reisen, Farbarchitekturen und Bilder über die Zeit.

Beschlossen wird das Ausstellungsjahr mit der Ausstellung »Einblicke – Aus dem Kunstunterricht Warburger Schulen«, Start ist am 1. Dezember.