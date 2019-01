In Herste musste die Feuerwehr den Brand eines Wohnmobils mittels Schaumangriff bekämpfen. Das Fahrzeug stand im Außenbereich der Ortschaft in der Heristiestraße. Foto: Feuerwehr

Brakel (WB/jk). 45 Einsätze hat die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst in der Neujahrsnacht koordiniert. Die Feuerwehr hatte fünf kleinere Brandeinsätze, der Rettungsdienst musste 40 Mal ausrücken. »Erfreulich war, dass nur ein Einsatz auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen war«, erklärte Johannes Ritter, Chef der Leitstelle in Brakel, am Neujahrstag.

Bei den kleineren Feuerwehreinsätzen in Beverungen, Steinheim, Bad Driburg und Warburg handelte es sich um Mülltonnen, einen Briefkasten und einen Strauch, die brannten. Zudem rückte die Feuerwehr in Herste am Silvesterabend aus, weil ein Wohnmobil in Flammen stand. »Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wohnmobil in Vollbrand. Der Brand konnte mittels Schaumangriff unter Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden«, erklärte Stadtbrandinspektor Andreas Rehermann. Im Einsatz waren die Löschgruppe Herste und der Löschzug Bad Driburg.

Der Rettungsdienst hatte vor allem routinemäßige Einsätze zu bewältigen, wobei ein Großteil auf starken Alkoholgenuss zurückzuführen war, wie Johannes Ritter berichtete.

29.015 Einsätze

Im vergangenen Jahr wurden in der Leitstelle in Brakel insgesamt 29.015 Einsätze bearbeitet. Diese Einsätze beziehen sich auf Hilfeersuchen der Bürger aus dem Kreis Höxter sowie Gebieten angrenzender Kreise und Länder, die die Leitstelle Kreis Höxter in der Notfallrettung mit zu versorgen hat.

Das Einsatzaufkommen im Bereich Rettungsdienst betrug 26.802 Einsätze, für den Bereich der Feuerwehr waren 2.213 Einsätze zu verzeichnen. Gegenüber dem Jahr 2017 mit insgesamt 28.066 Einsätzen (26.502 Rettungsdienst- und 1.564 Feuerwehreinsätzen), stieg das Einsatzaufkommen im Rettungsdienst nur leicht an.

»Das Einsatzaufkommen der Feuerwehr dagegen stieg sprunghaft an, nämlich um 40 Prozent«, stellte Ritter fest. Der Löwenanteil dieser gestiegenen Einsatzzahlen begründe sich durch die Witterungseinflüsse. So sei der Kreis Höxter im Januar 2018 gleich von zwei staken Unwettern betroffen gewesen: Sturmtief »Burglind« am 3. Januar und Orkantief »Friederike« am 18. Januar. Damit verbundenen gewesen seien starke Sturmböen sowie schauerartige Niederschlägen, die ein Eingreifen der Feuerwehren und sonstigen Hilfsorganisationen erforderlich gemacht hätten.

Ritter verweist in seinem Rückblick auf 2018 auf drei wesentliche Ereignisse für die Leitstelle in Brakel: die Inbetriebnahme der zentralen Atemschutzwerkstatt, die Vernetzung der Leitstellen Höxter-Lippe-Paderborn sowie das Pilotprojekt »Leitstelle«.

Pilotprojekt »Leitstelle«

Die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn kooperieren dabei beim ärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Ritter: »Von diesem Pilotprojekt profitieren rund 800.000 Menschen in den drei Kreisen, denn es soll insbesondere die Akut- und Notfallversorgung weiter verbessern. Zudem werden die Rettungsdienste und die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet.«

Der Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 hilft bei Erkrankungen, mit denen Betroffene normalerweise einen Arzt in einer Praxis aufsuchen würden, die Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann.

Die entsprechend geschulten Disponenten können im Gespräch mit dem Patienten dann entscheiden, ob der ärztliche Bereitschaftsdienst die Versorgung übernimmt, ob ein Krankenwagen bereitgestellt werden sollte oder ob sogar der Rettungsdienst verständigt werden muss.

Seit dem 2. Juli 2018 werden über die Leitstelle des Kreises Lippe in Lemgo die Anrufe aus allen drei Kreisen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst entgegen genommen. Das Projekt »Leitstelle« läuft bis zum 30. Juni 2021. »Danach wollen die Beteiligten auswerten, welche Verbesserungen dadurch in der Akut- und Notfallversorgung erzielt werden konnten«, sagt Ritter und betont: »Für lebensbedrohlichen Situationen bleibt die Notrufnummer 112 selbstverständlich bestehen.«

Die zentrale Atemschutzwerkstatt für die Feuerwehren im Kreis Höxter in Brakel ist seit dem 1. Oktober 2018 in Betrieb. »Für die Feuerwehren im Kreisgebiet ergibt sich durch die neue Atemschutzwerkstatt in Bezug auf die Reparatur, Wartung, Reinigung und Auslieferung der Atemschutzgeräte ein ›Rund-um-Service‹«, urteilt Ritter.

Baugenehmigung liegt vor

Er blickt darüber hinaus auch auf das neue Jahr, in dem die Erweiterung der Kreisleitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst von jetzt vier auf später sechs Abfrageplätze angegangen werden soll. »Die Baugenehmigung liegt bereits vor, der Erweiterungsbau soll im Sommer realisiert werden. Die Vernetzung soll dazu führen, dass bei einem Ausfall oder Räumung einer Leitstelle oder bei Großschadensereignissen weiterhin kein Notruf verloren geht, sondern dieser in einer der beiden Vernetzungsleitstellen – Lippe und Paderborn – angenommen und bearbeitet wird – von der Abfrage bis zur Alarmierung«, erklärt Ritter die Vorgehensweise.