Von Verena Schäfers-Michels

Sieben Priester seien bei dem Überfall getötet worden. Die umliegenden Geschäfte wurden geplündert und die bis dahin dort lebenden Waisen mussten in einer anderen Kirche untergebracht werden. Nun müssten die Kinder unter freiem Himmel lernen. Vor 30 Jahren startete die syrisch-orthodoxe Schwester ihr erstes Projekt für Äthiopien.

»Ich hielt damals oft Vorträge vor Frauen, die zu mir sagten: Ich kann mir nicht alles merken, was du sagst. Kannst du mir das nicht aufschreiben oder aufnehmen?« Und so sprach die Theologin auf eine Hörspielkassette die sieben Sakramente, kirchliche Lieder und über die Erziehung von Kindern. 3800 Kassetten wurden produziert und für fünf D-Mark verkauft. »Die Frauen hörten meine Tapes beim Bügeln oder Kochen«, sagt sie und ergänzt stolz: »Die 7000 D-Mark Erlös war die erste Spende, die ich am 28. Dezember 1988 nach Äthiopien schickte«.

Augen von Erkrankten gereinigt

Die Menschen in Äthiopien litten unter anderem an Vitaminmangel, was das Entstehen von Augenleiden begünstigt. Schwester Hatune Dogan hat eines der sogenannten Medical Camps in Addis Abeba besucht und eigenhändig die Augen von Erkrankten gereinigt. 2017 konnten so 1600 Menschen innerhalb von nur 13 Tagen behandelt werden.

»2018 hatten wir mehr Ärzte zur Verfügung und konnten in zwölf Tagen 1752 Menschen operieren«, berichtet sie. Vom 20. bis 30. November 2019 plant Hatune, wieder nach Äthiopien zu fliegen und fügt hinzu: »Ich suche noch Begleiter für diese Reise und Sponsoren.« Jede Augen-Laser-Operation koste etwa 100 Euro.

Mehr als 5000 ehrenamtliche Helfer in 37 Ländern

Inzwischen hat die Hatune-Stiftung mehr als 5000 ehrenamtliche Helfer in 37 Ländern überall auf der Welt. Hatune Dogan besucht jedes dieser Projekte persönlich einmal im Jahr. Sie ist ihren Freunden und Förderern dankbar dafür, dass im vergangenen Jahr unter anderem Häuser für Obdachlose gebaut werden konnten und Katastrophenhilfe geleistet wurde. Ebenso dankt Schwester Hatune für die vielen Kleider-, Nahrungs- und Sachspenden.

16 Schulen durch die Flutkatastrophe verloren

Noch im Januar wird die Schwester zu ihrer nächsten Reise aufbrechen. Dann steht Indien auf dem Programm. »Ich habe dieses Mal Angst davor, nach Indien zu kommen«, verrät sie. »Von unseren 24 Berufsschulen, die wir seit 1991 gebaut haben, sind 16 durch die Flutkatastrophe verloren.« Einen Monat lang lagen die Nähmaschinen der Mädchen im Wasser und wurden dadurch zerstört.

Die Brunnen sind verseucht und müssen gesäubert werden. Der Gedanke daran ist für die syrisch-orthodoxe Schwester schmerzhaft. Natürlich könnte sie sich mit dem Erfolg der vergangenen Jahre trösten, doch zu sehen, dass 90 Prozent der Arbeit, die ihre Helfer im Distrikt Kerala und an der Malabar-Küste investiert haben, »kaputt« ist, überschattet alles.

Eine Nähmaschine kostet 60 Euro, ein Brunnen kann für 500 Euro gebohrt werden. Der Brunnenbau ist in Indien noch relativ kostengünstig. Anders sieht es in Äthiopien aus, wo sich die Kosten auf das Fünffache belaufen. »In Indien muss etwa fünf Meter tief gebohrt werden, um an Grundwasser zu kommen. In Äthiopien ist das Wasser dagegen in 300 Meter Tiefe zu finden. Dafür brauchen wir Spezialgeräte aus Japan.«

Spenden für die Stiftung von Schwester Hatune Dogan sind möglich auf dieses Konto: »Helfende Hände für die Armen«, Sparkasse Paderborn, IBAN: DE 6247 6501 3000 1112 1142, BIC: WELADE3LXXX. Nähere Infos: http://hatunefoundation.com