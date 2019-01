Haiou Zhang aus China gilt als einer der erfolgreichsten Pianisten seiner Generation. Am 25. Januar gastiert er in Warburg,

Warburg (WB). Einen Klavierabend mit Werken von Franz Liszt präsentieren die Warburger Meisterkonzerte am Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr, in der Aula des Gymnasium Marianum. Geladen ist einer der großen Liszt-Pianisten seiner Generation: der Chinese Haiou Zhang.

Zhang war bei seinem ersten Klavierabend in Warburg vor gut acht Jahren noch ein Geheimtipp. Inzwischen konzertiert er in allen großen Konzerthallen der Welt, vom Concertgebouw Amsterdam über das Konzerthaus Berlin bis hin zum Sala São Paulo.

Sonate als Höhepunkt

Höhepunkt des Warburger Liszt-Rezitals soll die Sonate in h-Moll sein, die zu den großartigsten und visionärsten Klavierwerken des 19. Jahrhunderts zählt, versprechen die Veranstalter. Der legendäre Pianist Alfred Brendel etwa bezeichnete sie als die »wichtigste, gewaltigste und intelligenteste Sonatenkomposition nach Beethoven und Schubert«.

Über Zhangs Aufnahme des Werks urteilte das britischen Fachblatt Grammophone: »Die h-Moll Sonate von Liszt, die einst als technisch unspielbar und musikalisch unverständlich galt, stellt Haiou Zhang als visionäres Meisterwerk und Wendepunkt in der Geschichte dar. Haiou Zhang ist ein besonders ernst zu nehmender Künstler.« Zhang wurde bereits als Zehnjähriger am Central Conservatory of Music in Peking aufgenommen und schloss sein Diplom mit besonderer Auszeichnung ab. Anschließend studierte er an der Hochschule für Musik und Theater Hannover bei Bernd Goetzke.

Tickets und Infos

Tickets können im Informations- und Servicepavillon der Stadtwerke auf dem Warburger Neustadtmarktplatz, Telefon 05641/908800, sowie an der Abendkasse erworben werden. Weitere Infos unter: www.warburger-meisterkonzerte.de