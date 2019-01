Seit einem Jahr ist Jörg Wegge Jagdpächter in seinem Gebiet in Menne. Auf dem Foto sitzt er genau an der Stelle, an der an Silvester ein Rehbock von einem Hund in einem Senffeld gerissen wurde. Wegge möchte weitere solcher Fälle verhindern – und appelliert besonders an die Halter der Tiere. Foto: Timo Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Warburg (WB). An Silvester wird in Warburg-Menne ein Rehbock gerissen. Jagdpächter Jörg Wegge ist besorgt. Denn: Es war kein Wolf, sondern ein Hund.

Als Jörg Wegges Handy am Silvestermittag klingelt, ist es kein Neujahrswunsch, kein »Guten Rutsch!«, was ihn erwartet. Ein befreundeter Jäger ist dran. Er sagt, in Wegges Pachtgebiet werde gerade ein Rehbock gerissen. Nicht von einem Wolf, sondern von einem Hund.

Wegge setzt sich sofort ins Auto und fährt zu besagtem Senffeld, knapp fünf Minuten dauert es von ihm Zuhause. Als er ankommt, ist der Bock tot.

20 Minuten Todeskampf

Wegges Kollege hat das Tier in der Zwischenzeit »von seinem Leiden erlöst«, wie er später erklärt. Das Leiden beschreiben er und ein benachbarter Bauer, der den Zwischenfall als erster bemerkte, als 20-minütigen Todeskampf. Sie übertreiben nicht, wie einige Fotos auf Wegges Handy zeigen: Über den Acker ziehen sich tiefe Furchen, zwischen den Senfpflanzen liegen blutige Fellstücke. Knapp 60 Meter vom Feldweg entfernt, an dem Wegges Kollege und der Bauer parken, liegt der Rehbock, als der Hund von ihm ablässt. Im Nacken und in den hinteren Keulen klaffen faustgroße Wunden. Der Hund verschwindet übers Feld in Richtung Hohenwepel.

Wilde Hunde, Naive Halter

Noch am selben Tag erstattet Wegge Anzeige gegen Unbekannt. Nicht nur, weil der Vorfall in seinem Pachtgebiet stattfand, in dem er für das Tierwohl verantwortlich ist – dem Jäger geht es um Grundsätzliches: »Manche Leute machen sich einfach keine Gedanken, dass sie mit ihren Hunden im Lebensraum anderer Tiere unterwegs sind. Jeder sollte sich im Klaren darüber sein, dass man in der Natur nie allein ist.« Zwar sei der gerissene Rehbock bisher ein »trauriger Einzelfall«. Trotzdem zeige der Vorfall beispielhaft: »Bei vielen Leuten ist es Unkenntnis, bei manchen aber Ignoranz. Es fehlt der Respekt vor der Natur«.

Nicht nur große Hunde oder Jagdhunde stellten für andere Tiere eine Gefahr dar, erklärt Wegge. »Auch wenn ein kleiner Hund übers Feld läuft, kann er nebenbei ein Lerchennest leer fressen. Das merken die Besitzer häufig gar nicht. Sie sind froh, wenn ihr Hund draußen herumtollt.«

Dass dabei aber – oft unter Naturschutz stehende – Tiere gefährdet werden, sei vielen nicht bewusst. Häufig sei es auch eine gewisse Naivität der Halter, nach dem Motto: »Mein Hund macht sowas doch nicht!«

Auf dem Weg, an der Leine

Auch in anderer Hinsicht schätzten einige Halter ihre Tiere falsch ein, meint Jörg Wegge, der selbst seit Jahrzehnten Hunde hält. Rassen, die genetisch bedingt einen ausgeprägteren Jagdinstinkt haben, würden dem in freier Wildbahn häufiger nachgehen. »Wozu das führt, konnten wir ja jetzt sehen«, sagt Wegge.

Wer trotzdem mit seinem Hund in der Natur unterwegs sein will, sollte nur Wege oder Straßen benutzen. »Und den Hund anleinen, falls man unsicher ist, wohin er laufen könnte«, sagt Wegge. Das gelte besonders für Naturschutzgebiete und Wälder – dort ist die Leinenpflicht sogar gesetzlich geregelt.

Trotz des Zwischenfalls in Menne möchte Jörg Wegge nicht alle Hundehalter pauschal verurteilen. Aber: »Wer seinen Hund überall frei rumlaufen lässt, sollte darüber nachdenken, ob er das im eigenen Garten auch so tun würde. Wenn der Hund auf den Kaninchenstall zurennt, und die Kaninchen schon vor Schreck sterben«.