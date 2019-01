So wie in der Großstadt Leipzig wird die neue Wertstofftonne auch hier aussehen – mit einem schwarzen Grundkörper und gelben Deckel. Die Auslieferung beginnt bald. Foto: Harald Iding

Von Simone Stickeln

Kreis Höxter (WB). Am Montag, 11. Februar soll im Kreis Höxter mit der Auslieferung der 48.000 Wertstofftonnen begonnen werden. »In den Kalenderwochen sieben bis zehn werden die Tonnen in Warburg, Borgentreich, Willebadessen, Beverungen und Brakel verteilt«, heißt es dazu von der Kreisverwaltung. Damit soll die Verteilung in dem Gebiet bis zum 10. März abgeschlossen sein.