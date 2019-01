Warburg/Willebadessen/Borgentreich (WB). Zu Beginn des neuen Jahres sind in vielen Orten wieder die Sternsinger unterwegs. Die diesjährige Aktion steht unter dem Leitwort »Segen bringen – Segen sein. Wir gehören zusammen. In Peru und weltweit«. Dabei soll besonders auf Kinder mit einer Behinderung aufmerksam gemacht werden.

Die Sternsinger wünschen den Menschen Gottes Segen zum neuen Jahr. Sie schreiben auf Wunsch nach altem Brauch den Segensspruch »20*C+M+B+19« an die Türen oder kleben ihn an. Die Abkürzungen stehen für den lateinischen Segen »Christus Mansionem Benedicat« – auf Deutsch: Christus segne dieses Haus. Außerdem sammeln die Sternsinger Geld für Projekte, die Kinder in Not in vielen Ländern der Erde unterstützen.

Unter anderem an diesen Stellen – diese Aufzählung ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit – waren die Sternsinger bereits zu Besuch oder werden sie noch unterwegs sein:

Borgentreich

Das Rathaus in Borgentreich wurde bereits am Donnerstag besucht. Dort brachten Sternsinger aus der Kernstadt den lateinischen Segen an der Eingangstür des Rathauses an. Traditionell wurden sie dort von Bürgermeister Rainer Rauch empfangen.

Das Stadtoberhaupt bedankte sich für das Engagement der Jugendlichen und wünschte den Sternsingern im Stadtgebiet viel Erfolg für die Spendensammlungen. »Es ist vorbildlich, dass ihr euch für die Kinder auf dieser Welt einsetzt, denen es nicht so gut geht«, sagte der Bürgermeister.

In Rösebeck gehen die Sternsinger an diesem Sonntag ab 11 Uhr von Haus zu Haus.

Willebadessen

Im Pastoralverbund Willebadessen-Peckelsheim sind die Sternsinger auch unterwegs. In Willebadessen segnen die Aktiven seit Mittwoch, 2. Januar, ab 10 Uhr die Häuser. Auch an diesem Samstag werden sie unterwegs sein. Ein Empfang der Sternsinger im Gottesdienst an diesem Samstag beginnt um 17 Uhr. In Willebadessen werden nur die Personen besucht, die sich zuvor in eine Liste eingetragen haben, die in der Pfarrkirche ausliegt.

In Niesen beginnt die Segnung an diesem Samstag ab 10 Uhr.

Ikenhausen bekommt an diesem Samstag ab 14 Uhr Besuch von den Sternsingern.

In Eissen ist an diesem Sonntag um 9 Uhr Aussendungsgottesdienst, anschließend die Segnung der Häuser.

Eine Wortgottesfeier mit der Aussendung der Sternsinger und anschließender Segnung der Häuser ist in Borlinghausen an diesem Sonntag um 9.30 Uhr.

In Helmern , Schweckhausen , Willegassen , Schönthal und Löwen beginnt die Segnung der Häuser an diesem Sonntag jeweils ab 10 Uhr.

Einen Aussendungsgottesdienst mit anschließender Segnung der Häuser gibt es in Peckelsheim und Altenheerse jeweils an diesem Sonntag um 10.30 Uhr.

Eine Wortgottesfeier mit der Aussendung der Sternsinger und dem anschließenden Segnen der Häuser beginnt in Fölsen an diesem Sonntag um 10.30 Uhr.

Warburg

Die Sternsinger aus der Neustadt in Warburg treffen sich an diesem Samstag um 8 Uhr im Pfarrzentrum. Die Aussendungsfeier beginnt um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend besuchen die Sternsinger die Innenstadt, das Paderborner Tor, die Papenheimer Straße und voraussichtlich die Kasseler Straße. Am Nachmittag werden ab etwa 14 Uhr die Hüffert sowie die Straßen nördlich der Bundessstraße 7 aufgesucht. An diesem Sonntag nehmen die Sternsinger am Dankgottesdienst ab 10.45 Uhr teil. Nachmittags werden die Höfe in den Außenbereichen und die Kuhlemühle besucht. Es werden nur Häuser besucht, deren Bewohner sich angemeldet haben.

In Rimbeck machen sich die Sternsinger an diesem Sonntag auf den Weg. Die Sternsinger nehmen am Aussendungsgottesdienst um 10 Uhr in der St.-Vincentius-Pfarrkirche in Scherfede teil. Danach machen sie sich auf den Weg durch die Straßen Rimbecks. Besucht werden alle Häuser, die bereits 2018 besucht worden sind.

In Menne treffen sich die Sternsinger an diesem Samstag um 12.45 Uhr am Pfarrheim. Sie gehen ab 13 Uhr von Haus zu Haus. Um 17.30 Uhr ist eine Danksagungsandacht in der St.-Antonius-von-Padua-Kirche in Menne.

Die Sternsinger sind an diesem Samstag auch in Calenberg , Dalheim und Herlinghausen unterwegs. Alle Mädchen und Jungen, die als Sternsinger mitgehen, treffen sich um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche zum Einkleiden und zwecks Absprachen. Nach der Aussendungsfeier um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna bringen sie den Segen von Tür zu Tür und sammeln für arme Menschen.

Mit den Spenden werden wieder die Schule der Salvatorianerinnen in Nazareth sowie die Straßenkinder im brasilianischen Nova Iguacu unterstützt. Diejenigen, die sich im vergangenen Jahr bereits angemeldet haben, werden wieder von den Sternsingern besucht. An diesem Sonntag wird um 10.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Warburg die Dankmesse zum Abschluss der Sternsinger-Aktion gefeiert, gemeinsam mit den Sternsingern von St. Anna Calenberg.

Die Sternsinger in Daseburg ziehen wieder an diesem Samstag durch den Ort. Dabei bringen sie den Segen Gottes in die Häuser und zu den Menschen. Zudem beteiligen Sie sich an der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die gesammelten Spenden sind für notleidende Kinder bestimmt. Ab 9 Uhr und 13.30 Uhr werden die Sternsinger die gewohnten Wege abgehen.

An diesem Sonntag nehmen neben den Sternsingern aus Daseburg auch die aus Dössel an der Wortgottesfeier zum Dank teil. Beginn ist um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Alexander in Daseburg.