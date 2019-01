Frank Müller führt den Musikverein für weitere drei Jahre als erster Vorsitzender an. Wiedergewählt wurden Volker Schulze als sein Stellvertreter, Daniela Beverungen als Kassiererin, Lisa Eickmeier als Schriftführerin und Theresa Fieseler als deren Stellvertreterin. Die zweite Kassiererin und Jugendvertreterin Beatrix Großhardt kandidierte nach 18-jähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr.

Mitglieder werden geehrt

Besonders für ihr Engagement im Jugendbereich galt ihr der Dank der Mitglieder. Sie wurde mit einem Blumenstrauß verabschiedet. Neu als zweite Kassiererin wurde Jasmin Schiffer gewählt. Als Jugendwart kam Fabian Strauch neu ins Amt, Katharina Ludwig wurde als Jugendwartin wiedergewählt. Das Amt des Mediengestalters bekleidet nun Fabio Aisch. Wiedergewählt wurde auch Dirigent Friedrich Schulze.

In Würdigung ihrer zehnjährigen aktiven Tätigkeit für die Volksmusik, so der Text der Urkunde, bekamen Antje Wagemann, Alina Glatzel und Alicia Henke die bronzene Ehrennadel überreicht. Da am 30. Juni der 40. Vereinsgeburtstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden soll, werden die Gründungsmitglieder erst am Festtag geehrt.

Probenräume werden renoviert

1995 hatte der Verein die Umkleideräume des ehemaligen Freibades – nun Naturbad Menne – übernommen und dort Probenräume gestaltet. Renovierungsmaßnahmen sind seit zwei Jahren akut. »Bis zur Feier sollen die Arbeiten abgeschlossen sein«, erklärte Müller. Die Toiletten sollen renoviert, es müssen Kabelschlitze gestemmt und Kabel verlegt werden. Eine Außentreppe und ein Vordach sind vorgesehen. Die Haustür muss eingeputzt werden und auch im Flur stehen Verputzarbeiten an, listete Müller die Arbeiten auf.

Dirigent Friedrich Schulze forderte die Mitglieder auf, dem Beispiel ihres Vorsitzenden zu folgen und nicht nur anfänglich mit Feuereifer dabei zu sein, sondern bis wirklich alles geschafft ist. Der eigentliche Festtag soll mit einem Frühschoppen starten und musikalisch von zwei befreundeten Musikkapellen begleitet werden. Ein Kaffeetrinken am Nachmittag und Führungen durch die Räumlichkeiten sind angedacht.

Benefizkonzert der Polizei

Der 118 Mitglieder starke Verein wird auch eine Chronik herausgeben. »Dazu benötigen wir noch Fotos«, bittet Schriftführerin Lisa Eickmeier um Mithilfe. Wer in alten Alben oder auf einem Speichermedium noch Material hat, solle sich an den Verein wenden.

Der nächste größere Auftritt der Musiker ist das Frühjahrskonzert in der Gemeindehalle Menne am 6. April. Am 14. September ist ein Benefizkonzert des Landespolizeiorchester NRW in der Gemeindehalle. Die Menner Blasmusiker geben dem ganzen einen Rahmen. Die Einnahmen gehen als Spende an eine Behindertentageseinrichtung in Nepal. Frank Müller war kürzlich vor Ort und hat handwerkliche Hilfe geleistet. Auch stehen die musikalische Begleitung weltlicher und kirchlicher Feste, Ständchen und ein Probenwochenende (29. bis 31. März) an.