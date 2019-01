Stimmung herrschte zwischen Dirigent Kai-Michael Schirmer und ­Sängerin Claudia Riemann bei »Davon geht die Welt nicht unter«. Die Musiker ließen die Besucher das Lebensgefühl der goldenen Zwanziger bis hin in die 40er-Jahre spüren. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Zu einer rauschenden Ballnacht lud am Samstagabend das Kulturforum Warburg in das PZ ein. Zum zweiten Mal spielte das »ResiDance Orchester Cassel« und Solosänger entführten in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Danach wurde getanzt.