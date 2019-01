Viele Interessierte schauten sich die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Warburg auf dem Kinoparkplatz an. Die Einsatzkräfte standen ihnen Rede und Antwort. Foto: Astrid E. Hoffmann

Warburg (WB/aho). Die Feuerwehrfahrzeuge LF 16 TS, TLF 4000 und der Kommandowagen der Freiwilligen Feuerwehr waren am Samstag schon von weitem auf dem Parkplatz des Warburger Kinos am Oberen Hilgenstock zu sehen. Dazwischen: Feuerwehrkameraden, Jugendfeuerwehrleute, Kinder und Erwachsene.

Dies war ein Einsatz der besonderen Art für die Warburger Jugendfeuerwehr. Sie präsentierte Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Warburg und erklärte den Besuchern die Arbeit und Unternehmungen der Jugend in der Wehr. Zugleich war im Cineplex an diesem Tag die Premiere des Animationsfilmes »Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld«, den 150 Menschen, darunter etwa 60 Kinder, sehen wollten.

Jugendfeuerwehr gewährt Einblick

Die Kinobetreiberfamilie Schlinker hatte 2017 schon einmal die Idee, passend zu einem Film des Feuerwehrmanns die Jugendfeuerwehr ins Boot zu holen, damit die Kinder sich zum Kinobesuch alles einmal in »echt« anschauen konnten. Damals war es zwar recht kalt, doch einige Interessierte waren gekommen. Diesmal war richtig viel los.

Jugendfeuerwehrmann Thomas Zimmermann (17) zum Beispiel erklärte die im Löschfahrzeug mitgeführten Geräte und Werkzeuge – und die Kinder zwischen drei und zehn Jahren hörten gespannt zu. Auch Kevin Kalthoff (16), Axel Vonde (12), Lennart Mantel (15), Julius Menne (14) und Tim Müller (15) gehören zur Wehr und berichteten von ihrem Ehrenamt.

»Ich finde es total klasse.«

Carolin Herbold-Kropp aus Manrode ist selbst Feuerwehrfrau. Die Unterbrandmeisterin war mit ihrem Sohn Hannes in Warburg zu Gast. »Ich finde es total klasse, dass die Jugendwehr hier ihre Arbeit zeigt. Es ist wichtig, dass die Kinder neugierig auf die Feuerwehr gemacht werden«, sagte die Manroderin.

Der Sechsjährige kann sich gut vorstellen, auch zur Jugendfeuerwehr zu gehen. Schließlich ist auch sein Vater Stephan Kropp Feuerwehrmann. Der Sohn von Feuerwehrmann Mark Jakubeit (Löschgruppe Bühne) heißt ebenfalls Hannes. Doch der Vierjährige war noch nicht so begeistert von den roten Fahrzeugen. »Er möchte lieber Bauer werden und versteht noch nicht ganz, dass beides geht«, erklärte seine Mutter Nicole Behrendes aus Körbecke. Trotzdem inspizierten beide Kinder die Fahrzeuge.

Unterwegs mit Atemschutzmaske

Im Foyer des Kinos kam Christian Mantel den Besuchern mit Atemschutzmaske entgegen. »Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, welche Geräusche von einer Einsatzkraft ausgehen können«, sagte Warburgs Jugendfeuerwehrwart Florian Mantel. »Neunzig Prozent unserer Einsatzkräfte waren zuvor in der Jugendfeuerwehr«, berichtete Florian Mantel, der auch Kreisjugendfeuerwehrwart ist.

Mit zehn Jahren können die Kinder in die Jugendfeuerwehr eintreten. Mit dem 18. Lebensjahr wechseln sie in die Freiwillige Feuerwehr. Derzeit gibt es in Warburg und Scherfede jeweils 35 Jungen und Mädchen, die sich die Uniform ehrenamtlich anziehen. Damit es weiterhin genug Menschen gibt, die bereit sind zu löschen, zu schützen, zu retten und zu bergen, nahmen die Blauröcke den Termin beim Kino gern wahr.

Spielabende und Fahrten ins Zeltlager

»Wir machen auch Spielabende, fahren ins Schwimmbad oder ins Zeltlager«, zeigte Mantel eine weitere Seite dieses spannenden Ehrenamtes auf. Mit Christian Mantel und Klaus-Peter Lauer hat er zwei engagierte Stellvertreter. Dazu kommen sechs weitere Feuerwehrkameraden, die als Betreuer für die Jugend da sind.

Die Aktion Kinderfinder wurde ebenfalls angesprochen. »Für die Feuerwehr ist es oft schwer festzustellen, ob Kinder im Gebäude sind«, sagte Florian Mantel. Mit einem speziellen Aufkleber in Dreiecksform können Eltern die Kinderzimmertür markieren. So ist klar: dort muss nach Kindern geschaut werden.