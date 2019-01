Von Alice Koch

»Eine Kombination aus Bewährtem und Neuem und eine ausgewogene Mischung verschiedenster Genres«, so beschreibt die Vorsitzende den Anspruch bei der Programmauswahl.

Funk und Soul mit der Band »Spirit of Cave«

Auftakt für die neue Saison war das Neujahrskonzert im Pädagogischen Zentrum. Weiter geht es am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, mit Warburgs Funk- und Soulband »Spirit of Cave«. Unter der Leitung von Bandleader Ralf Berger wird das Publikum einen mitreißenden Abend erleben. Ob Funk, Soul oder Blues – es wird rockig.

Reinhold Beckmann zu Gast im Kulturforum

Am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr ist dann das Reinhold Beckmann-Duo im Kulturforum zu Gast. Mit eingängigen Melodien bewegt sich Reinhold Beckmann in seiner neuen CD »Freispiel« stilsicher zwischen Jazz, Bossa Nova, Folk und Country-Pop. Wer Reinhold Beckmann und Band schon mal erlebt hat, wird auch von dem Duo mit Johannes Wennrich begeistert sein.

Politisches Kabarett mit Gregor Pallast

»Knallhart und richtig bissig«, so beschreibt Lena Volmert das politische Kabarett von Gregor Pallast, der am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr erstmalig in Warburg auf der Bühne steht. In seinem Programm »Verwählt 2.0« hinterfragt Gregor Pallast mit chirurgischer Präzision das Wählerverhalten unserer Zeit: Demokratie im Endstadium?

Liedermacher »Auf anderen Routen«

Weiter geht es am Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, mit Kai Degenhardt. Degenhardt ist einer der wenigen Liedermacher seiner Generation, der sowohl mit einer klaren politischen Position als auch mit musikalischen Ideen aufwarten kann. Er präsentiert sein neuestes Album »Auf anderen Routen«.

Musiker präsentieren pfiffig-intelligente Texte

Deutschsprachige Lieder für Herz, Hirn und Tanzbein haben »Caro Kiste Kontrabass« am Samstag, 9. März, um 20 Uhr im Gepäck. Die pfiffig-intelligenten Texte der Musiker aus Kassel sind mal als sanftes Chanson, mal funky oder mal als Polka verpackt.

Trio um Rehan Seyd spielt Gypsy Jazz

Am Samstag, 23. März, um 20 Uhr ist das »Rehan Syed Trio Gypsy Jazz« im Kulturforum zu Gast. »Die spektakuläre Spieltechnik und das virtuose Zusammenspiel machen das Trio rund um Rehan Seyd zu einem der interessantesten des ganzen Landes«, betont Lena Volmert.

Bühne frei für heimische Punkbands

Laut wird es am Samstag, 8. April, 20 Uhr, wenn heimische Punk-Bands das Kulturforum rocken. »Wir möchten gerade den Nachwuchsmusikern der Region eine Bühne bieten«, unterstreicht Lena Volmert, die sich stets engagiert, junge Musiker zu unterstützen.

»Hitzewallungen« zum Abschluss des Halbjahres

Den Abschluss des ersten Halbjahres macht Lioba Albus. Mit ihrem Programm »Hitzewallungen« steht sie Samstag 11. Mai, 20 Uhr, im Kulturforum auf der Bühne. Alias Mia Mittelkötter garantiert sie Kurzweil und Spaß: Ob Hitzewellen in der Stützstrumpfhose oder rund ums Männerwettgrillen im Sauerland. Bei ihr bleibt garantiert kein Auge trocken.

Nach der Pause folgt die Musiknacht

Weiter geht es dann nach der Sommerpause am 14. September mit der Warburger Musiknacht. »Ich glaube, wir haben für dieses Halbjahr wieder eine schöne Kleinkunst-Mischung zusammengestellt«, ist sich die Kulturforumsvorsitzende sicher.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es bei Bücher Podszun, im Weinhandel Messina, bei Lena Volmert unter Telefon 05641/8983 sowie im Internet (www.kufo.de).