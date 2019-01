Von Isabell Waschkies

Im Jahresdurchschnitt waren 2923 Frauen und Männer im Kreis Höxter arbeitslos, und damit 491 Personen beziehungsweise 14,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte von 4,6 Prozent auf 3,9 Prozent. Dabei ging die Arbeitslosigkeit im Versichertenbereich (Arbeitslosengeld) von 1458 um 16,5 Prozent auf 1217 und bei den Grundsicherungsempfängern von 1956 um 12,8 Prozent auf 1706 zurück.

Haben die positive Bilanz vorgestellt (von links): Andrea Wesemann, Rüdiger Matisz und Martin Schoppmeier. Foto: Isabell Waschkies

Bewegung in den Bereich der Vollbeschäftigung

Ein Anstieg zeigt sich bei den im Kreis Höxter sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten: Hier stieg die Zahl von 44.022 Personen im März 2017 um 547 Menschen auf 44.569 Personen im März 2018. »Wir bewegen uns langsam in Richtung des Bereichs, der oft als Vollbeschäftigung bezeichnet wird. Wir rechnen für 2019 ebenfalls mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit – wenn auch nicht in einem so starken Ausmaß wie 2018«, erläutert Matisz.

Die Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen hat im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr um 90 Personen von 1201 auf 1.110 Personen abgenommen. Die altersspezifische Arbeitslosenquote sank im Jahresdurchschnitt von noch 4,5 Prozent 2017 auf 4,0 Prozent 2018. Rüdiger Matisz: »In anderen Kreisen sind Ältere stärker betroffen.«

Arbeitslosigkeit bei Ausländern sinkt

Auch bei den Langzeitarbeitslosen ist ein Rückgang zu verzeichnen: 2018 gab es im Jahresdurchschnitt mit einem Rückgang von 1167 Personen auf 1007 Personen 160 weniger Langzeitarbeitslose als 2017. »Hier weiter anzusetzen ist eine Schwerpunktaufgabe von Agentur und Jobcenter im neuen Jahr«, kündigt Martin Schoppmeier, Geschäftsführer des Jobcenters im Kreis Höxter, an. Die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25 Jahre) ist im Jahresdurchschnitt 2018 im Vergleich zu 2017 um 92 Personen von 387 auf 295 Personen gesunken – die altersspezifische Arbeitslosenquote ist hier von 4,5 Prozent auf 3,4 Prozent gesunken. Ein Rückgang ist auch bei den Ausländern zu verzeichnen: Hier sank die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt um 157 Personen von 640 auf 484 Personen ab.

Die Integration funktioniert

»Die Arbeitslosigkeit, insbesondere auch die der Ausländer im Kreis, ist 2018 stark zurückgegangen. Das liegt nicht zuletzt auch an unseren Bemühungen, Menschen mit Fluchthintergrund in Arbeit zu integrieren – um dadurch auch die gesellschaftliche Integration dieser Personengruppe zu fördern«, so Martin Schoppmeier weiter. »Dass ein Großteil des Rückgangs der Ausländerarbeitslosigkeit auf Flüchtlinge zurückzuführen ist, lässt sich auch an den Zahlen erkennen: 2018 waren im Schnitt 157 Ausländer weniger arbeitslos. 108 davon kamen aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern. Das sind fast 70 Prozent. Zahlen wie diese zeigen: Die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt funktioniert zunehmend besser«, so Schoppmeier.

Arbeitslose mit gesundheitlichen Problemen im Fokus

Das Jobcenter Kreis Höxter möchte sich in diesem Jahr auch noch intensiver um Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen kümmern. Diesen sollen durch Nutzung entsprechender Förderprogramme zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und in Abstimmung mit Krankenkassen und Rehabilitationsträgern gezielt berufliche Perspektiven aufgezeigt werden.

»Die Anzahl der Stellenmeldungen ist 2018 zurückgegangen«, so Matisz. »In Zeiten des Fachkräftemangels ist das überraschend. Dieser Bedarf besteht aber nicht in allen Branchen. Der Arbeitsmarkt hat sich außerordentlich positiv entwickelt. Dass in einigen Bereichen dann eine gewisse Sättigung eintritt, ist nur natürlich«, betont der Agenturchef, der trotzdem auf einen großen Stellenpool verweist.

Kommentar

Die Wirtschaft im Kreis Höxter boomt. Das zeigen die frisch präsentierten Zahlen der Agentur für Arbeit aus dem Kreis Höxter deutlich. Die Arbeitslosenzahlen sind in allen Bereichen rückläufig – das ist zwar ein Grund zur Freude, aber noch lange kein Anlass dafür, die Hände in den Schoß zu legen. Gerade die Integration von Flüchtlingen dürfte weiterhin eine gewaltige Herausforderung darstellen. Die guten Zahlen sind vor allem dem stabilen Mittelstand geschuldet, der nach wie vor auf gute Infrastruktur und motivierte Fachkräfte angewiesen ist. Die lokal tätigen Unternehmen sind dabei in der sozialen Verantwortung, selbst in ihre Mitarbeiter zu investieren, um ihnen weiterhin eine Zukunftsperspektive vor Ort zu eröffnen. Der Kulturkreis Höxter hat mehr zu bieten als nur Landwirtschaft und Tourismus. Das stellen diese Zahlen eindrucksvoll unter Beweis.