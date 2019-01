Warburg (WB). Drei hochwertige Limousinen sind in der Nacht zu Freitag in Warburg von bisher unbekannten Tätern entwendet worden. Die Polizei Warburg sucht jetzt nach Zeugen.

Folgende Angaben haben die Betroffenen zum Verbleib ihrer Autos bei der Polizei gemacht: Ein weißer Daimler C400 (Kennzeichen HX-KG-11) stand nach Angaben der Polizei von Donnerstagabend, 21.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in der Straße Schöne Aussicht geparkt.

Ein grauer Audi SQ5 (Kennzeichen WA-PV-1887) wurde am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr unter dem Carport eines Einfamilienhauses in der Schumannstraße abgestellt. Dort wurde am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr der Diebstahl bemerkt.

Ein dritter Diebstahl wurde der Polizei am Freitagvormittag gemeldet. Demnach wurde ein grauer Audi A4 (Kennzeichen: WAF-OS-133) ab Donnerstagabend gegen 20 Uhr unter einem Carport im Vivaldiweg abgestellt.

Polizei sucht nach Hinweisen zur Tat

Die Polizei in Warburg, fragt: Wer hat zur oben genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt? Wer kann Hinweise zu Tatverdächtige oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben? Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Telefon 05641/78800 entgegen.