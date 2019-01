Von Astrid E. Hoffmann

Zur Eröffnung intonierten Pfarrer Johannes Insel auf der Violine und Gregor Lisson auf der Gitarre Stücke von John Dowland. Der englische Komponist und Lautenist ist bekannt für seine melancholischen Melodien aus dem elisabethanischen Zeitalter. Mit der Sonate a-Moll op. 1 Nr. 4 HWV 352 von Georg Friedrich Händel entführten die beiden Musiker ihre Zuhörerschaft in die Zeit des Barocks.

Anschließend erklang von der Orgel, gespielt von Christiane Montino, »Zu Bethlehem geboren«, bei dem besonders viele Gäste mitsangen.

Diemel-Kids begeistern das Publikum

Der zweite Vorsitzende des Musikvereins Stefan Schauf stimmte das Publikum mit dem Text eines schlesischen Weihnachtsliedes auf die weitere Konzertfolge ein. »Viele Weihnachtsbäume sind schon im hohen Bogen aus dem Fenster geflogen, dennoch wollen wir noch weihnachtliche Weisen spielen«, scherzte Schauf. Ganz besonders freute er sich, den Auftritt des neugegründeten Diemel-Kids-Chores, der Blockflötengruppen und der Kinder der Musikalischen Grundausbildung ankündigen zu dürfen. Die 22 Kinder traten gemeinsam und zum ersten Mal in der Kirche auf.

Sie wurden am Keyboard von Petra Kraatz, die auch ihre musikalische Ausbildung vornimmt, begleitet. Im Wechsel sangen die sechs bis zehnjährigen Diemel-Kids mit den Kindern aus der Grundausbildung. Zwei Flötengruppe mit je drei Kindern brachten Weihnachtslieder auf der Blockflöte zu Gehör.

Die jungen Stimmen erfreuten mit Liedern wie »Ein Stern steht hoch am Himmelszelt« auf deutsch und »Christmas in the old man‘s heart« in englisch sowie mit »Hirtenjunge aus Peru« und »Schlaf, Kindlein schlaf«. Die jungen Flötisten entlockten ihren Instrumenten Stücke wie »Mach hoch die Tür«, »Oh, Tannenbaum« und »Jingle Bells«. Die Freude der kleinsten Konzertanten an der Musik wurde mit langem Applaus belohnt.

Von »Happy Christmas« bis »Winter Wonderland«

Das Jugendorchester des Musikvereins spielte unter der Leitung von Dominik Seegel »Happy Christmas« von John Lennon und Yoko Ono sowie »La Storia« von Jacob de Haan. Die Miniband, dirigiert von Hubertus Rose, glänzte mit ruhigen, aber auch flotten Tönen. Der Nußknacker von Peter Iljitsch Tschaikowski war ihr erstes Lied, es folgten »Somewhere in my memory« vom amerikanische Komponisten John Williams und »Winter Wonderland« von Felix Bernhard, der mit dem Stück international berühmt wurde. Gewohnt schwungvoll folgte »Feliz Navidad« von José Feliciano.

Das Finale des Dreikönigskonzertes übernahm das Ensemble der Musikvereins. Das konfessionsübergreifende »Lobe den Herren« und »Nessun Dorma« von Giacomo Puccini waren passend ausgewählt, wie die Reaktion des Publikums zeigte. Entsprechend wurde auch »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« von Karel Svoboda honoriert. Gemeinsam mit dem Orgelspiel von Christiane Montino und dem Musikverein sangen alle zum Abschluss »Menschen, die ihr wart verloren« – Lohn der Musik war tosender Applaus.