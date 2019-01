Herlinghausen (WB/aho). Der Beginn eines neuen Jahres wird auf dem Kirchberghof, dem christlichen Freizeitzen­trum in Herlinghausen, traditionell mit einem Neujahrsem­pfang begangen. Hofleiterin Gaby Jansen konnte dazu am Sonntag 80 Gäste begrüßen, die sich dem Verein aus verschiedenen Gründen verbunden fühlen und ihn unterstützen.

»Im vergangenen Jahr konnte vieles erst möglich gemacht werden, weil Sie an unserer Seite waren«, dankte Gaby Jansen den Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Finanzwesen und Vereinen. »Wenn ein Elfjähriger, der eine Freizeit bei uns verbracht hat, sagt, ich will hier nicht mehr weg, dann ist das für uns eine große Freude und Bestätigung«, berichtete Jansen in ihrer Begrüßung von den schönen Momenten der Arbeit auf dem Kirchberghof.

Gastredner informiert über Verwaltungsprojekte 2019

Als Gastredner auf dem Em­pfang hatte sie Olaf Krane, Fachbereichsleiter der Stadt Warburg, gewinnen können. Olaf Krane stellte sich in einem von Gaby Jansen geführten Interview kurz vor. Der Familienvater ist vielen als Dirigent des Warburger Stadt- und Jugendorchesters bekannt. Er ist seit 1990 bei der Stadt Warburg beschäftigt und war dort zunächst im Bauamt tätig. Seit 2003 leitet er den Fachbereich III, zu dem Kultur und Schule gehören.

Von der Warburger Schullandschaft, ihrem Wandel von 2003 bis heute und vielen interessanten Zahlen und Details dazu, handelte auch sein Vortrag. Mit Blick auf das Jahr 2019 berichtete er, dass die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden soll, ebenso der Ausbau der Schulsozialarbeit und des Ganztages. Die Umstrukturierung an den Gymnasien aufgrund der Rückkehr zu G9 stehe ebenfalls an. Geplant sei auch der weitere Ausbau der Barrierefreiheit an den Schulen. So würden demnächst Aufzüge in den Gebäuden der Johann-Daniel-Falkschule und der Sekundarschule eingebaut, berichtete er.

Ehemalige Mitarbeiterin aus den USA berichtet

Nach den vielen Fakten, die Olaf Krane seinen Zuhörern mitteilte, sorgte der Pro Gospelchor dann unter der Leitung von Christof Störmer mit flotten Rhythmen für Auflockerung und regte zum Mitsingen an.

Gaby Jansen begrüßte ganz besonders die ehemalige Mitarbeiterin des Kirchberghofes, Lori Reese. Diese war 1991 mit einer Schülergruppe aus den USA und Kanada zum Kirchberghof gekommen. 1995 bis 1996 kam Lori Reese, die nun in Seattle lebt und bei einem Radiosender arbeitet, für ein Jahr auf den Hof. »Wenn ich hier hinkomme, ist es immer wie ein Familienbesuch«, sagte Lori Reese.

Aus dem Kongo stammt Elie Mulowayi. Der protestantische Geistliche musste aus seinem Heimatland fliehen und lebt derzeit in der Dösseler Flüchtlingsunterkunft. Er hofft, bald eine Wohnung zu finden und seine Familie nach Deutschland holen zu können. Die Familie Heuel steht ihm helfend zur Seite.

FSJler geben Einblicke in ihre Arbeit

Wie sieht die Arbeit eines FSJlers aus, also eines jungen Menschen, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert? Das durfte der 13-jährige Daseburger Nikita Raith beim Neujahrsempfang erfahren und den derzeitigen FSJlern des Kirchberghofes bei ihrer Arbeit helfen. Ein schöner Schnuppertag war das für ihn.

Nach einem gemeinsam Tischlied, gesungen von den derzeitigen FSJlern, der Chefin Gaby Jansen und dem Chor, ging es dann an das Buffet. Die bunte Mischung der Gäste und das nette Ambiente in der Sporthalle ließen noch viele gute Gespräche aufkommen.