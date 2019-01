Bei der kirchenmusikalischen Feierstunde in derPfarrkirche St. Margaretha in Hohenwepel stellte auch der Liederkranz Hohenwepel sein Können eindrucksvoll unter Beweis. Foto: Konrad Thiele

Warburg-Hohenwepel (WB/kt). Zu einer kirchenmusikalischen Feierstunde haben sich viele Gäste am Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche St. Margaretha in Hohenwepel eingefunden. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgten der Liederkranz Hohenwepel unter der Leitung von Monika Tartsch, das Bläserensemble Hohenwepel und Umgebung unter der Leitung von Lisa Eickmeier sowie die »Howenga Kids« unter Leitung von Monika Wiegartz.