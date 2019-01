Bürgermeister Michael Stickeln (rechts) und Kämmerer Klaus Weber sprechen von einer »sehr erfreulichen und guten Haushaltslage«. So konnte der Schuldenstand in den vergangenen 14 Jahren mehr als halbiert werden. Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Warburg (WB). Keine Gebühren- und Steuererhöhungen und ein so wörtlich »Allzeithoch« bei den Investitionen mit mehr als 15,2 Millionen Euro. Das sind die Kernpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2019, den Bürgermeister Michael Stickeln und Kämmerer Klaus Weber am Dienstagabend im Stadtrat eingebracht haben.

Weil die Steuerquellen weiter kräftig sprudeln und sich zudem bei den Investitionen durch entsprechende Bundes- und Landeszuwendungen erhebliche Möglichkeiten eröffnen, spricht Michael Stickeln von einer »sehr erfreulichen und guten Haushaltslage in diesem und in den Folgejahren«. Es besteht nach seinen Worten daher keine Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen – voraussichtlich zumindest bis zum Jahr 2022.

Kämmerer geht in Zukunft von ausgeglichenem Haushalt aus

Während Stadtkämmerer Klaus Weber für das Jahr 2019 noch mit einem Defizit in Höhe von rund 978.000 Euro kalkuliert, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden müssen, geht er in den Folgejahren 2020 bis 2022 von ausgeglichenen Haushalten aus.

Die Entschuldung werde nach Angaben von Bürgermeister Stickeln konsequent und planmäßig wie in den Vorjahren fortgesetzt. Kreditaufnahmen seien nicht erforderlich. Während der Schuldenstand 2004 noch 16,2 Millionen Euro betragen habe, werde er sich Ende 2019 auf 6,5 Millionen Euro belaufen. In den vergangenen 14 Jahren seien die Schulden damit mehr als halbiert worden. »Im Vergleich zum Jahr 2004 müssen wir heute 500.000 Euro weniger an Zinsen zahlen. In Summe macht das in zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von 5 Millionen Euro aus, die auf diese Weise freigeschaufelt werden können«, erläuterte Kämmerer Weber das vorliegende Zahlenwerk.

Trotz Sparpolitik soll weiter investiert werden

Zur »Entlastung der Bürger« werde es 2019 keine Steuererhöhungen geben, unterstreicht Michael Stickeln. Demnach verzichtet die Stadt entgegen der üblichen Praxis in diesem sowie in den drei Folgejahren 2020 bis 2022 etwa auf Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer B von insgesamt 127.000 Euro. Dass die Hansestadt dafür im Gegenzug weniger Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, weil das Land so tut, als würde es diese Einnahmen dennoch geben – Stichwort »fiktive Hebesätze« –, nimmt das Stadtoberhaupt bewusst in Kauf.

Trotz konsequenter Spar- und Entschuldungspolitik soll kräftig investiert werden. Geplant sind Investitionen in Höhe von mehr als 15,2 Millionen Euro. »Eine solch hohe Summe wurde in Warburg in einem Haushaltsjahr noch nie investiert«, stellt Stickeln fest.

2,7 Millionen Euro fließen in die Ortsteile

Im Schulbereich werden 2 Millionen Euro in die Hand genommen, die sich mit 1,6 Millionen Euro auf Baumaßnahmen und mit 400.000 Euro auf die Beschaffung beweglicher Güter aufteilen. Hinzu kommen weitere 215.000 Euro für größere Instandsetzungsmaßnahmen. Aus Stickelns Sicht erfreulich hoch sind auch die geplanten Investitionen (2,7 Millionen Euro) in den Ortsteilen insgesamt. Hinzu kommen noch die um 200.000 Euro auf 600.000 Euro angehobenen Straßenunterhaltsbudgets der Ortsteile, 59.000 Euro für die Ortsbudgets und 57.000 Euro für die Kinderspielplatzbudgets, führt der Bürgermeister aus.

Top Ten der Investitionen

1. Anbindung des Industriegebietes Oberer Hilgenstock an die B 252 = 3,2 Mio. Euro (Zuschuss: 2,2 Mio. Euro).

2. Breitbandausbau = 1,5 Mio. Euro (Zuschuss: 1,3 Mio. Euro).

3. Barrierefreier Ausbau Innenstadt = 885.000 Euro (Zuschuss: 452.000 Euro).

4. Freizeitanlage Diemelaue = 780.000 Euro (Zuschuss: 207.000 Euro).

5. Endausbau Baugebiet »Auf’m Profit« = 704.000 Euro.

6. Hochwasserschutz »Kälberbach« Germete = 442.000 Euro (Zuschuss: 658.000 Euro).

7. Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge = 320.000 Euro.

8. An-/Umbau Kindergarten Daseburg = 270.000 Euro (Zuschuss 126.000 Euro).

9. Holsterburg = 270.000 Euro (Zuschuss: 126.000 Euro).

10. Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Teichmühle = 215.000 Euro.