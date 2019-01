Am Hauptstandort der Graf-Dodiko-Schule in Warburg mussten 20 Kinder abgelehnt werden, da dort maximal 56 Erstklässler aufgenommen werden können. 76 Anmeldungen lagen vor. Foto: Ralf Benner

Warburg (WB/ben). Die Eingangsklasse des Teilstandortes der Graf-Dodiko-Schule in Ossendorf wird im Schuljahr 2019/2020 ausnahmsweise zweizügig geführt. Das hat der Warburger Rat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mit großer Mehrheit beschlossen.

Grund für diese Entscheidung des Stadtparlaments ist ein Platzproblem. Denn für den Teilstandort Ossendorf sind 37 Schüler angemeldet worden. Das liegt nach Angaben der Stadtverwaltung auch daran, dass jetzt viele Kinder aus Germete in Ossendorf angemeldet werden.

Wäre es bei der Einzügigkeit geblieben, hätten an dem Teilstandort nur maximal 29 Schüler aufgenommen werden können. Das hätte zur Folge gehabt, dass acht Schüler abgelehnt werden.

Genügend Räume für eine Zweizügigkeit in Ossendorf

Nach Rücksprache mit Schulleiterin Birgit Vonde sind in Ossendorf aber noch genügend Räume vorhanden, so dass der Stadtrat für die Eingangsklasse zum nächsten Jahr nun die Zweizügigkeit beschlossen hat.

Anders sieht es dagegen am Hauptstandort der Graf-Dodiko-Schule in Warburg aus. Dort musste die Stadt jetzt 20 Schüler abweisen, da dort bei einer Zweizügigkeit maximal 56 Erstklässler aufgenommen werden können. Angemeldet wurden aber 76 Schüler.

Keine Erweiterung am Hauptstandort der Graf-Dodiko-Schule

Da der Hauptstandort aber nur über eine Kapazität von acht Klassenräumen verfügt, sei eine Erweiterung hier nicht möglich, teilt die Hansestadt mit.

Vor diesem Hintergrund hatte der Rat Anfang November vergangenen Jahres für den Hauptstandort ausdrücklich eine Zweizügigkeit festgelegt. Die Eltern waren auch bereits im Anmeldeverfahren darauf hingewiesen worden.

Bei der Johann-Daniel-Falk-Schule in Warburg sind nach Auskunft der Stadtverwaltung jedoch noch ausreichend Räume und Plätze vorhanden, so dass die am Hauptstandort der Graf-Dodiko-Schule abgelehnten Schüler dort beschult werden können.

Nur 36 Schüler an der Falkschule angemeldet

Für die Falkschule sind 36 Schüler angemeldet worden. Die Grundschule wird als dreizügige Schule geführt. Bei Bedarf könnten dort jedoch mit Zustimmung des Schulträgers, also der Stadt, bis zu 14 Klassen bei maximal vier Zügen pro Jahrgang gebildet werden.

Der Teilstandort der Graf-Dodiko-Schule in Daseburg wird einzügig geführt. Dort sind 20 Erstklässler angemeldet worden.

Die Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck wird als zweizügige Schule geführt. Dort wurden 56 Schüler angemeldet.