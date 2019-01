So groß wie ein halbes Fußballfeld ist die Fläche, die in Hugo Schuchards Wald (rechts, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Diemel-Nethe) dem Sturm und seinen Folgen zum Opfer fiel. Mit Florian Bitter, Leiter des Forstreviers Warburg, betrachtet er die Schäden. Solche Stellen lassen sich vielerorts finden. Foto: Daniel Lüns

Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Ein Jahr ist es her, dass Friederike über das Land fegte. Als der Orkan am 18. Januar 2018 wütete, verursachte er auch im Warburger Land große Schäden. Fest steht: Dem heimischen Wald geht’s nicht gut. Und das wird auch jahrelang so bleiben.

Die größten Schäden konnten beseitigt werden, erklärt Florian Bitter, Leiter des Forstreviers Warburg. Er kümmert sich um Waldflächen in den Gemeinden Warburg, Willebadessen und Borgentreich und steht den Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Diemel-Nethe mit Rat und Tat zur Seite. »Der Großteil des Holzes ist verkauft. Gott sei Dank«, sagt Bitter.

Dennoch lagerten noch viele aufgeschichtete Stämme im Wald. Die meisten Flächen, in denen umgeworfene oder abgeknickte Bäume lagen, seien nun freigeräumt. Die meisten Schäden habe aber nicht der Orkan verursacht – sondern der darauf folgende heiße, trockene Sommer und der massive Borkenkäferbefall. Wie groß die Schäden sind, sei zum Teil noch immer nicht erkennbar. »Wir wissen zum Beispiel noch nicht, wie der Käfer durch den Winter kommt«, sagt Hugo Schuchard, Vorsitzender der FBG.

Fachleute suchen nach Alternativen zu heimischen Bäumen

»Der Wald sieht teilweise sehr dürr aus. An manchen Stellen stehen nur einzelne Stümpfe herum«, sagt Schuchard. Florian Bitter ergänzt: »Das Landesumweltministerium spricht vom schlimmsten Waldzustand seit dem Jahr 1984.« Zum Jahreswechsel habe die Behörde daher ein Waldbaukonzept für Nordrhein-Westfalen herausgebracht – einen Empfehlungskatalog für eine nachhaltige Waldwirtschaft.

Die Fachleute schlagen unter anderem vor, welche Kulturen künftig wo und in welcher Anzahl gepflanzt werden könnten. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich nicht nur der Wald an sich verändere, sondern auch der Standort. Zum Beispiel sei in NRW seit 1881 die Durchschnittstemperatur angestiegen. »Zudem haben wir einen zunehmenden Mangel an Niederschlag«, ergänzt Schuchard.

Doch eine Musterlösung, wie es im heimischen Wald nach Friederike weitergehen soll, gibt es nicht, betont Bitter. Jede Fläche sei verschieden. »Wir haben viele kleine Ideen, das ist viel Fummelarbeit«, sagt er. Für die Fichte, eine der wichtigsten forstwirtschaftlich genutzten Baumarten, würden Alternativen gesucht. Die Pflanze liefere gutes Bauholz, wurzele jedoch nicht tief – und sei Friederike und auch schon Orkan Kyrill (2007) massenweise zum Opfer gefallen.

Neupflanzen kostet Zeit, Geld und Ressourcen

»Wir müssen etwa gucken, aus welchen Teilen der Welt wir Bäume bei uns etablieren können.« Bäume, die zum Beispiel festere Wurzeln haben und mit wenig Licht auskommen. Dazu könnten die Lärche, Traubeneiche oder die Weißtanne gehören. Mit der Weißtanne hatte der Förster zum Jahreswechsel 2017/2018 und im Februar 2018 – kurz vor und nach dem Orkan – Versuche begonnen.

Auf zwei Flächen pflanzte er Samen im Wald ein. »Die Pflanzen, die bis jetzt überlebt haben, sind recht resistent gegen Trockenheit. Die können wir in zwei bis drei Jahren woanders einpflanzen«, sagt Bitter. Auch das sei nicht die eine Lösung, aber immerhin ein Lichtblick. »Man darf nicht aufgeben. Man muss im Wald immer wieder Akzente setzen.« Weitere Versuche dürften folgen.

Ob sich ein Baum für eine Fläche eigne, hänge von vielen weiteren Faktoren ab. So müsse die Pflanze »waldbaulich führbar« sein, erklärt der Fachmann. Die Pflanze dürfe also kein unkontrollierbarer Wildwuchs sein. Auch eine wirtschaftliche Eignung müsse vorliegen. Obendrein koste das Pflanzen an sich Zeit und Geld.

»An einzelnen Ecken hat das Aufforsten bereits begonnen. Aber das ist ein riesiges Arbeitsvolumen. Das ist Arbeit für Jahrzehnte«, sagt Bitter. »Erst die nächste Generation wird sehen, ob diese Maßnahmen erfolgreich wären«, ergänzt Hugo Schuchard.