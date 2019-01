Lödige Industries, führender Anbieter von automatisierten Parksystemen, hat von der SSR-Performance GmbH den Auftrag zur Lieferung eines automatisierten Fahrzeuglagersystems erhalten. Das gab das Unternehmen auf der Bau 2019 in München bekannt. Die Anlage in München mit 141 Stellplätzen soll das modernste automatisierte Lagerungssystem für Luxus- und Oldtimer-Automobile werden.

Arbeit bis Ende 2019 geplant

SSR-Performance baut ein knapp 10.000 Quadratmeter großes Oldtimer-Renn- und Luxuswagen-Zentrum mit Reparatur- und Upgrade-Werkstätten, Showroom und Rennsportdiensten. Das neue automatisierte Oldtimer- und Sportwagenlager soll diese Pläne komplementieren. Der Vertrag mit Lödige Industries umfasst die Planung, den Bau, die Installation und den Service der neuen Anlage, teilte das Unternehmen mit. Erste Arbeiten vor Ort haben bereits begonnen und sollen Ende 2019 abgeschlossen sein.

In der voll automatisierten Anlage werden die Autos in einer Kabine abgestellt, von wo aus sie mittels eines flachen Roboters transportiert werden, der sie an den Reifen auf ein Transportfahrzeug hebt und von dort auf die vom System vorgesehene Stellfläche fährt.

Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Atmosphäre innerhalb des Parkautomaten werden auf die speziellen Anforderungen von Oldtimern eingestellt. Konstante Luftfeuchtigkeit und reduzierte Sauerstoffkonzentrationen sind wichtig, um Veränderungen oder Korrosion bei der Lagerung von Oldtimern zu reduzieren.

Da die aktuelle Werkstatt mit 320 Quadratmetern und drei Hebebühnen bereits ausgelastet ist, ist für 2019 der Neubau mit fünf Ebenen, 14 Hebebühnen, einem klimatisierten Leistungsprüfstand der Firma Maha, und voll automatisierten Stickstoffstellplätzen geplant.

Weltweit 4500 Parkplätze

»Ich suche seit mehreren Jahren nach einer solchen Einrichtung. Als sich herausstellte, dass es so etwas nicht gab, habe ich mich entschieden, eines zu bauen«, sagt Stefan Schlund, Geschäftsführer von SSR-Performance.

»Nachdem ich vor einigen Monaten das größte öffentliche automatisierte Parksystem Europas in Dänemark besucht habe, war ich beeindruckt. Mit Lödige Industries habe ich einen erfahrenen Partner ausgewählt, der nicht nur meine Bedürfnisse verstand, sondern diese auch umsetzen konnte.«

»Obwohl wir bisher weltweit mehr als 4500 Roboterparkplätze realisiert haben, war dieses Projekt mit einer Reihe neuer Herausforderungen verbunden, die unsere Ingenieure gerne angegangen sind«, so Robert Bawn, Direktor und verantwortlich für automatisierte Parksysteme bei Lödige Industries. Bawn weiter: »Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit SSR-Performance, die bis dato modernste automatisierte Parkanlage für Oldtimer- und Sportwagen liefern können«

Lödige Industries

Lödige Industries ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Park- und Logistiksystemen mit Sitz in Deutschland. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, liefert Lödige Industries Lösungen für den Materialfluss für eine breite Palette von Kunden. Das 1948 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf die Lieferung komplexer Materialflusssysteme von der Planung, Fertigung, Programmierung und Inbetriebnahme bis hin zum Service. Lödige Industries ist der Weltmarktführer für Luftfrachtumschlagterminals.

SSR-Performance

Ob Design, High-End-Motoren, Reparaturen und Wartung von Luxuswagen und im Motorsport: Seit Jahren bringt die Firma SSR-Perfomance »Power auf die Straße« und will nach eigenen Angaben weiter Maßstäbe setzen. Seit 2016 richtet sich das Unternehmen aus München auch an Kunden mit dem Wunsch vom individuellen Automobil – ab jetzt mit Unterstützung aus Scherfede.