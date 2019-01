Warburg (WB). Zu einer Romfahrt speziell für junge Menschen ab 16 Jahren lädt der Pastoralverbund Warburg in diesem Jahr bereits zum vierten Mal ein. Vom 12. bis 19. Oktober – in der ersten Woche der Herbstferien – wird eine Gruppe von 30 Jugendlichen in die »Ewige Stadt« aufbrechen.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch des Vatikans mit der Petersbasilika, die Vatikanischen Gärten, die Grotten, das Petrusgrab und die Patriarchalbasiliken. Die Stadt Rom mit ihren antiken und barocken Bauwerken wird erkundet. Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Generalaudienz mit Papst Franziskus am 16. Oktober.

Treffen mit Papst und Kardinal geplant

Geplant sind außerdem der Besuch einer Katakombe und ein Ausflug zur päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo. Auf dem umfangreichen Programm stehen auch Besuche im Kloster St. Anselmo sowie im Hauptquartier der Schweizer Garde. Ein weiterer Höhepunkt wird eine persönliche Begegnung mit einem Kardinal der Weltkirche sein.

Neben festen Programmpunkten wird es auch Zeit zur freien Verfügung geben. Die Jugendlichen können den Tag zum Beispiel im malerischen Stadtviertel Trastevere ausklingen lassen.

Die Kosten belaufen sich auf 650 Euro pro Person. Darin enthalten sind neben dem Flug und der Unterkunft – inklusive Frühstück – in einem Schwesternhaus direkt am Petersplatz alle Bustransfers, Führungen und Eintrittsgelder des umfangreichen Programms. Organisiert und begleitet wird die Fahrt erneut von Jan Tillmann und Pfarrer Johannes Insel.

Interessenten melden sich an im Pfarrbüro, Kalandstraße 8 in Warburg, oder direkt bei Jan Tillmann via E-Mail an die Adresse jan-Tillmann@gmx.de.