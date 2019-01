Warburg (WB). Über eine volle Tanzfläche konnte sich der Reiterverein St. Georg Diemeltal am Samstag freuen. 300 Gäste amüsierten sich beim Reiterball in Germete und genossen das Showprogramm.

Bereits im Vorfeld waren 270 Karten für den Ball reserviert worden und am Abend kamen noch einige Besucher hinzu. Insbesondere viele junge Menschen, darunter Schüler und Studenten, fühlten sich von dem Ambiente in der festlich geschmückten Halle angezogen. »Noch vor ein paar Jahren war der Zulauf zum Reiterball etwas zurückgegangen«, erinnert sich Sarah Liese vom Reiterverein. »Aber im vergangenen Jahr hatten wir mit 300 Gästen ein Drittel mehr Besucher als in den Jahren zuvor –und in diesem Jahr läuft es ebenfalls super.«

Choreografie ohne Voltigierpferde und Hip-Hop

Die Warburger Band »No Limit« spielte ein buntes Programm an Tanzliedern von Rock`n Roll bis zu aktuellen Hits. Und auch für ein unterhaltsames Showprogramm war gesorgt worden. Nicht fehlen durften natürlich die Voltigiergruppen, die eine Showchoreografie ohne ihre Voltigierpferde ausgearbeitet hatten, für das sie großen Applaus ernteten.

Eine tolle Show boten zudem Magda Biziorek aus Menne und Sophia Iglinski aus Warburg. Das Duo belegt derzeit Platz 4 der Europameisterschaften im Hip-Hop. In Germete zeigten die beiden 14-jährigen Tänzerinnen eine atemberaubend schnelle Choreographie zu dem Song »Single Ladies« von Beyonce. Dabei wirbelten sie über die Tanzfläche und lösten Begeisterungsstürme im Publikum aus. Derzeit proben die Mädchen in ihrer rund 30-köpfigen Tanzgruppe in der Kasseler Tanzschule »Body & Soul« für das Event »World Of Dance«, das im April in Berlin stattfinden wird.

Ehrungen

Im vergangenen Jahr legte der Reiterverein St. Georg Diemeltal erstmals die Ehrungen der erfolgreichsten Reiter der Saison von der Generalversammlung in das Rahmenprogramm des Reiterballs. Das kam so gut an, dass auch in diesem Jahr die Ehrungen beim Ball vorgenommen wurden. Vorsitzender Gregor Ernst und sein Stellvertreter Dr. Elmar Rieland gratulierten. Sie überreichten eine Rose sowie eine Urkunde in den Bereichen Reiten und Voltigieren.

Platz 1 der »Besten Voltigierer 2018« belegte Jennifer Annen, gefolgt von Emelie Siegel auf dem zweiten Platz. Platz 3 belegte Pia Stickeln.

Beste Voltigierer in der Kategorie E waren im vergangenen Jahr Finn Ostertag auf dem ersten Platz, gefolgt von Merle Ussat auf Platz 2 und Carla Engemann auf dem dritten Platz .

In der Reitklasse Senioren landete Sarah Erkelenz ganz vorn auf dem ersten Platz des Siegertreppchens. Ihr zur Seite stehen Andrzej Stefaniak auf dem zweiten Platz und Katharina Albersmeier auf dem dritten.

Bei den jungen Reitern war Katharina Leifert die Erfolgreichste undbelegte Platz 1. Zweitplatzierte wurde Victoria Erkel und Drittplatzierte Imke Rieland. Da Katharina Leifert nicht an den Ehrungen teilnehmen konnte, nahm Juli Varlemann die Urkunde stellvertretend für sie entgegen.

Bei den Junioren belegte Tabea Schmidthals den ersten Platz. Den zweiten Platz konnte sich Tina Humburg sichern und den dritten Platz Pia Bornemann