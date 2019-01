Die Schützen blicken optimistisch in die Zukunft, das wurde bei der Generalversammlung deutlich. In den vergangenen Jahren hat der Schützenverein einige Umstrukturierungen vorgenommen. So wurde beispielsweise das Königsschießen auf den dritten Schützenfesttag verlegt.

Vorstand war deutlich verjüngt worden

Der König für das kommende Jahr wird im Voraus geschossen. Diese Praxis habe sich inzwischen bewährt. Notwendig waren die Änderungen aufgrund immer schwächerer Teilnahme am Schützenfest und schwindender Umsätzen .

»Wir hatten Schwierigkeiten im Verein. Vor vier Jahren erklärte ich mich bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Daraufhin wurde der Verein komplett umstrukturiert und ein Team aus drei Vorsitzenden mit je eigenem Aufgabenbereich gewählt«, erinnert sich Stefan Fuest, der für den Bereich Verwaltung zuständig war und nun in die zweite Reihe zurücktrat. Zudem sei der Vorstand deutlich verjüngt worden.

Andere Schützenvereine greifen Prinzip auf

Die Umstrukturierung sei so erfolgreich, dass inzwischen andere Schützenvereine Elemente des Prinzips aufgegriffen hätten. Fuest freut sich, dass das Menner Schützenfest gegen den Trend von Jahr zu Jahr gewinnt. Somit sieht er eine gute Ausgangsbasis für die Übergabe in neue Hände.

Neuer erster Vorsitzender der Verwaltung ist Marco Schubert, Fuest fungiert als sein Stellvertreter. Zum neuen ersten Vorsitzenden Finanzen wurde Matthias Brandhoff gewählt. Sein Vorgänger Burkhard Wilmes wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Zweiter Vorsitzender Finanzen bleibt Hubertus Fuest.

Amt des Spieß wurde neu eingeführt

Zum ersten Vorsitzenden Organisation in Personalunion mit dem Oberst wurde Florian Kaiser gewählt, dessen Stellvertreter Frank Kaiser bleibt. Christian Moors wurde für das Amt Leiter Dokumentation und Chronik wie sein Stellvertreter Anton Wiemers wiedergewählt. Neu eingeführt wurde das Amt des Spieß, das Martin Floren bekleidet.

Der Offizierskorps stellt sich nun wie folgt zusammen: Oberst ist Florian Kaiser, Hauptmann Frank Kaiser, Leutnant Andre Hamel, Adjutant Julian Schulze, der in Abwesenheit gewählt wurde, und Zugführer des 1. Zuges ist Marcel Hellmuth. Zugführer des 2. Zuges ist Dennis Büsse, Christoph Klauke Fähnrich der 1. Fahne und Jürgen Becker Fähnrich der 2. Fahne. In Blockwahl wurden Simon Blömeke, Felix Stellmach, Kurt Wagemann und Steffen Wendehals zu Fahnenoffizieren gewählt.

Planungen für 425-jähriges Vereinsjubiläum

Die Begleitoffiziere Jan Burgat, Jonas Flore, Jannik Fischer, Sebastian Lübbers, Christopher Wetterau und Michael Wilmes wurden ebenfalls in Blockwahl gewählt. Ehrenkompaniechef ist Karl-Heinz Hellmuth und Wolfgang Hamel sein Stellvertreter. Fähnrich der Ehrenkompanie ist Heinz Lübbers. In Blockwahl wurden Günter Jäger, Hermann Rose, Karl-Heinz Schubert, Hans-Dieter Schulze und Burkhard Wilmes zu Fahnenoffizieren der Altersfahne gewählt.

Das Schützenfest in Menne findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 8. Juli statt. Erste Planungen für das im kommenden Jahr anstehende 425-jährige Schützenvereinsjubiläum wurden erörtert.

Stärkung der Vereinsarbeit untereinander

Am 2. März findet eine Jungschützenaktivität mit dem Heimatverein Menne statt, in deren Rahmen Wünsche der Mitglieder unter 35 Jahren mit dem Vorstand ausgetauscht werden sollen. Zugleich ist die Stärkung der Vereinsarbeit untereinander Ziel.

Am 11. Mai wird das 50-jährige Bestehen der Gemeindehalle gefeiert. Geplant ist ein Spiel ohne Grenzen. Zur weiteren Planung sind alle Dorfbewohner am 14. Februar in die Räumlichkeiten des Musikvereins am Naturbad eingeladen, um sich mit Ideen einzubringen. Am 26. Januar lädt die Landesvolkshochschule Hardehausen von 14 bis 18 Uhr in die Gemeindehalle zur Ideenschmiede im Rahmen der Dorfwerkstatt ein.