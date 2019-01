Als positive Herausforderung betrachteten die Kameraden des Löschzugs die kommende Zusammenlegung (Übungs-/Einsatzdienst) der Einheiten Scherfede und Rimbeck als Löschzug West. Im Jahr 2018 sei dies bereits teilweise schon praktiziert worden.

Die Mitglieder des Löschzugs Scherfede nahmen im Vorjahr an 28 Aktionen teil – darunter das Kinderferienprogramm, Tag des Feuers an der katholischen Grundschule Scherfede/Rimbeck, Absicherung von Umzügen/Prozessionen, gemeinsame Übung mit dem Löschzug Warburg und erfreulicherweise mit den Einheiten Wrexen und Rhoden der Feuerwehr Diemelstadt. »Das alles passiert neben den regelmäßigen Übungsdienstabenden alle zwei Wochen sowie neben Revierdiensten«, betonte Helmut Deworetzki.

Neues Hilfeleistungslöschfahrzeug angeschafft

Das erste Quartal stand im Zeichen der Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs für das ausgemusterte Erstangrifffahrzeuges LF 24 mit Ausschreibung, diversen Baubesprechungen, der Abholung und offiziellen Einweihung und Indienststellung.

Elektrische Hallentore und eine neue Außenbeleuchtung konnten aufgrund der Gefährdungsanalyse angeschafft werden. »Die Situation der Bestuhlung im Schulungsraum und der möglichen externen Reinigung ist noch in Klärung«, sagte der Löschzugführer. Der Kassierer Johannes Herbold informierte über den Kassenbestand.

Jugendfeuerwehr hat zurzeit 35 Mitglieder

Matthias Wedemeier, Mitglied der erweiterten Führung der Jugendfeuerwehr, informierte über die vielen Aktivitäten der Nachwuchskräfte. Aktuell habe die Jugendfeuerwehr 35 Mitglieder, davon acht Mädchen. In 2018 wurden acht neue Mitglieder begrüßt.

Helmut Deworetzki bedankte sich bei dem Team für die sehr gute Arbeit in der Jugendfeuerwehr und den zusätzlichen Zeitaufwand, den die Ausbilder auf sich nehmen. Ebenfalls sprach Deworetzki einen Dank an die aktiven Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus und motivierte zur weiteren Teilnahme.

Anstecknadel für aktive Feuerwehrarbeit

Helmut Deworetzki gab das Wort an seinen Stellvertreter Ralf Scholle. Dieser verlieh die Anstecknadel des Löschzuges für 20 Jahre aktive Feuerwehrarbeit an Dennis und Sven-Manfred Wagner sowie Andreas Sommer (abwesend). Für 40 Jahre wurde Willi Cersovsky ausgezeichnet, der hauptamtlich Dienst in der Berliner Feuerwehr versieht, aber regelmäßig an den Versammlungen teilnimmt.

Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg, ernannte Unterbrandmeister Winfried Gehlhaus zum Gerätewart des Löschzuges Scherfede. Der stellvertretende Wehrführer Markus Müller verlieh das Leistungsabzeichen in Bronze an Mike Eckl und Dennis Keller. Des Weiteren für den Löschzug zur Teilnahme an den Leistungswettkämpfen die Urkunde.

Zusammenarbeit zwischen Wehr und Polizei

Der zweite stellvertretende Wehrführer Reiner Vössing informierte über anstehende Ausbildungsveranstaltungen in 2019. Für den Lehrgang Atemschutzgeräteträger überreichte Vössing eine Urkunde an Johannes Herbold junior. Erfolgreich am Maschinistenlehrgang teilgenommen haben Daniela Schott und Melanie Rabbe.

Johannes Thonemann, der Vorsitzende des Bezirksausschusses Scherfede, lobte die hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität des Löschzuges. Er lobte die sehr professionelle Arbeitsweise in Zusammenarbeit mit der Polizei.