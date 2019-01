Warburg (WB/ben). Im Warburger Museum im »Stern« ist am Sonntag die Ausstellung »Sagenumwoben« eröffnet worden. Zu sehen sind dort 21 zumeist großformatige Arbeiten des Malers Walerij Bastron aus Bad Arolsen. Warburgs Bürgermeister Michel Stickeln führte in die Schau ein.

Walerij Bastron wurde 1977 in Kasachstan geboren, einem mehr als 5000 Kilometer entfernten Land. Bereits während der Schulzeit begann er, sich für Literatur und Kunst zu interessieren. Beeinflusst wurde er dabei von seinen Eltern, die seine Begeisterung für die Malerei teilten. Das Ende der kommunistischen Ära erlebte er hautnah mit. Die wirtschaftlichen Umbrüche und die tiefe Verunsicherung angesichts der neuen Situation veranlassten Walerij Bastron, nach Antworten und Orientierungspunkten in Religion, Philosophie, Anthropologie und Etymologie zu suchen und diese auch in seine Bilder einfließen zu lassen.

In Deutschland entdeckt er die Mythen für sich

1996 siedelte die Familie nach Deutschland über. Walerij Bastron lebt und arbeitet heute in Bad Arolsen, seit 2009 ist er als freischaffender Künstler tätig. Hauptsächlich beeinflusst wurde er von der deutschen und russischen Kultur. In Deutschland entdeckte er die indogermanischen Sprachen und die damit verbundenen Überlieferungen und Mythen für sich.

»Davon legen eine Reihe seiner hier gezeigten Arbeiten Zeugnis ab«, sagte Michael Stickeln. Das Stadtoberhaupt lernte den Künstler, dessen Bilder er auch persönlich sehr schätze, bereits vor geraumer Zeit kennen.

Über sich selbst sagt Walerij Bastron, dass ihn seine Beschäftigung mit Sagen und Mythen, mit Etymologie und Philosophie zu immer neuen Erkenntnissen führt, die sich in den meisten seiner Bilder widerspiegeln. »Nicht zuletzt deshalb trägt seine Ausstellung auch den Titel ›Sagenumwoben‹«, betonte Stickeln. Daneben hat sich Bastron auch mit lokalen und regionalen Motiven auseinandergesetzt. Natürlich durfte deshalb seine Interpretation der Südansicht Warburgs nicht fehlen. Auch das Wahrzeichen des Warburger Landes, der Desenberg, ist vertreten. Gerade fertiggestellt wurde auch »Burg Calenberg«.

Ausstellung bis zum 17. Februar geöffnet

Gezeigt wird die Ausstellung bis zum 17. Februar. Das Museum im »Stern« ist täglich außer montags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Für Gruppen sind Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung (Telefon 05641/741988) möglich.