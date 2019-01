Nun haben sich die Mitglieder mit Bürgermeister Michael Stickeln zu ihrer Klausurtagung im HPZ St. Laurentius in Warburg getroffen. Zur Beantwortung offener Fragen standen neben Bürgermeister Michael Stickeln auch Erster Beigeordneter Klaus Braun, Stadtkämmerer Klaus Weber und Stadtwerke-Geschäftsführer Leander Sasse zur Verfügung.

Unions-Fraktion begrüßt vorgelegten Haushaltsplanentwurf

Der von Stickeln vorgelegte Haushaltsplanentwurf werde von der CDU-Fraktion vollumfänglich befürwortet, fasst CDU-Fraktionsvorsitzender Willi Vonde das Ergebnis zusammen. In allen kommunalpolitischen Handlungsfeldern werde in nie dagewesener Höhe investiert und an Verbesserungen gearbeitet. Das seien gute Perspektiven für Warburg, seine Dörfer und den ländlichen Raum in der Region.

Trotz kontinuierlicher Investitionssteigerungen in den vergangenen Jahren gibt es aus Sicht der CDU aber weitere Stellschrauben in diversen Themenfeldern, sagt Vonde

Das umfasse den Bereich Frühkindliche Bildung/Schule, unter anderem mit der U3-Betreuung sowie der Erweiterung des Kindergartens in Daseburg. Auch der Punkt Straßeninfrastruktur mit kontinuierlichen Investitionssteigerungen im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung gehöre dazu, ebenso der Ausbau der digitalen Infrastruktur.