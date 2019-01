Egal, ob es um die Liebe auf den ersten Blick oder um die romantischen Gefühle nach vielen Jahren geht, der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt – Hauptsache persönlich sollten die Texte sein. Dabei ist es dem Verfasser überlassen, welche Form er wählt.

Sieger bekommt Candle-Light-Dinner

Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Briefe schon uralt sind. Es ist auch kein Problem, wenn die Liebe nicht mehr aktuell ist. Der Brief ist nicht selbst geschrieben, sondern gefunden oder geschenkt worden? Macht nichts. Und keine Sorge, intime Stellen, die privat sind, können dies auch bleiben.

Die schönsten Einsendungen zum Valentinstag werden natürlich belohnt: Drei romantische Candle-Light-Dinner (Vier-Gänge-Menü mit Wein und anderen Getränken) für jeweils zwei Personen im Warburger Restaurant »Don Pepe« werden den Gewinnern spendiert. Für die Plätze vier bis zehn gibt es jeweils einen schönen Blumenstrauß, der pünktlich am Tag der Liebenden, 14. Februar, von DHL ausgeliefert wird.

So können Leser mitmachen

Wer bei unserer Leser-Aktion mitmachen möchte, schickt seine schönste Liebesgeschichte oder seinen schönsten Liebesbrief (oder eine Kopie) an die Redaktion des WESTFALEN-BLATTES, Kalandstraße 17 in 34414 Warburg, Stichwort »Valentinstag«. Auch möglich ist die Teilnahme per ­E-Mail an warburg@westfalen-blatt.de, Betreff »Valentinstag«.

Wichtig ist, dass Name, Telefonnummer und Adresse dem Schreiben beigefügt werden. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 6. Februar. Anschließend wird eine Jury die besten Beiträge auswählen. Veröffentlicht werden die Namen der glücklichen Gewinner dann am Valentinstag, 14. Februar.