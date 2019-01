Hans Werner Olm ist am Freitag, 8. Februar, mit seinem neuen Programm »Happy Aua« im Kulturladen Wolfhagen zu Gast. Foto: Jan Duefelsiek

Warburg (WB). Er ist einer der ganz Großen der Kabarett-Szene und tritt am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr im Kulturladen Wolfhagen mit seinem neuen Programm »Happy Aua« auf: Hans Werner Olm. Im Vorfeld seinen Auftrittes sprach Redakteurin Alice Koch mit ihm über die Klassiker, die Comedy-Landschaft und Zukunftspläne.

Herr Olm, um was geht es in Ihrem neuen Programm »Happy Aua«?

Hans Werner Olm: Um gesellschaftliche und soziale Ungereimtheiten, die sich im wechselnden Kontext permanent wiederholen. Dabei reflektiere ich genüsslich all das, was »Der Mensch« in seiner Torheit und stümperhaften Selbstüberschätzung produziert und propagiert. Ist aber lustig!

Sie stürzen sich darin »kopfüber ins Chaos«. Sind Sie ein chaotischer Mensch?

Olm: Nö. Ich bin privat eher ein scheuer Kauz getreu dem Motto: »Die Zeiten sind so aufregend, dass man nur noch mit Langeweile faszinieren kann.« Ich nutze lediglich mein Talent und die Fähigkeit mir und Anderen Spaß und Lebensfreude, aber auch Kopfschütteln und Unverständnis zu bereiten. Ist ‘ne Gabe.

Gibt es eine Kernaussage in Ihrem Programm, mit der Sie das Publikum erreichen wollen?

Olm: Ja. Nehmt Euch nicht so wichtig. Vertraut Euch, und es stellen sich in immer kürzeren Intervallen Glücksmomente ein.

Was dürfen die Zuschauer auf der Bühne erwarten? Werden sie bekannte Figuren wie Luise Koschinsky oder Iff zu Gesicht bekommen?

Olm: Auf der Bühne schlüpfe ich gerne Mal in verschiedene Rollen – das hängt von den zu transportierenden Inhalten ab. Es müssen dabei aber nicht zwangsläufig die von Ihnen genannten Figuren sein. Luise Koschinsky ist zur Zeit mit einer eigenen Show unterwegs (»Ein Pullover voll Frau«, Anm. d. Red.).

Welche Ihrer Figuren ist am meisten Olm?

Olm: Immer die, die ich gerade spiele. Ich habe Sie alle lieb, denn sie ventilieren meine obsessive Neugier.

Bringen Sie zwischendurch auch Klassiker wie den neuen 7er? Vielleicht in neuer Fassung?

Olm: Hab tatsächlich ne neue Version bezogen auf die heutigen digitalen Spielereien. (Hatta Terabyte?) Ansonsten mache das immer abhängig davon, wie der Abend so läuft.

" „Für mich ist in Zeiten, wo man permanent rund um die Uhr beträllert und berieselt wird, jede Minute der Stille ein Stück Lebensqualität.“ Hans Werner Olm "

Bevor Sie 1976 die Gebrüder Blattschuss gründeten, ­waren Sie als Straßenmusiker unterwegs. Welche Rolle spielt die Musik heute in Ihrem Leben?

Olm: Keine allzu wichtige mehr so wie früher, als man die Mucke wie ein Junkie konsumiert hat, um seinen labilen Gefühlshaushalt zu optimieren. Für mich ist in Zeiten, wo man permanent rund um die Uhr beträllert und berieselt wird, jede Minute der Stille ein Stück Lebensqualität.

Wie hat sich die Kabarett- und Comedy-Landschaft in den vergangenen 40 Jahren ­verändert?

Olm: Sie ist im Wesentlichen kommerzieller und angepasster geworden. Die subversive Schlagkraft der frühen Jahre hat, in Zeiten wo man selbst im ZDF mal so richtig frech sein darf, Federn gelassen. Insofern ist es auch egal ob man Comedy, Kabarett, Tierfilme oder den Volksmutantenstadl konsumiert. Es soll unterhalten und kurzweilig sein.

Welchen Beruf haben sich Ihre Eltern für Sie vorgestellt?

Olm: Keine Ahnung. Schätze irgendwas wo man für wenig Kohle fremdbestimmt zehn Stunden täglich buckeln muss – Urinsteinmetz, Lehrer oder Vaginalassistent.

Wird man im eigenen Bekanntenkreis als Komiker irgendwann überhaupt noch ernstgenommen?

Olm: Wenn die Kohle, die man in diesem Job verdient stimmt – Natürlich!!

In Bochum geboren haben Sie sich für Berlin als Wohnort entschieden. Warum Berlin?

Olm: Zu der Zeit – Mitte/Ende der 70er – war für unzähmbare junge Wilde wie mich Berlin die einzige Wohnalternative. Der Kohlenpott lag noch im kulturellen Dornröschenschlaf. Das heißt, außer Fußball und Maloche war das Austobeangebot doch recht spärlich. Und auf Drill und Gewaltmärsche beim Barras hatte ich schon gar keinen Bock.

Wo entspannen Sie in der Stadt, was ist Ihr Lieblingsort?

Olm: Immer da wo ich gerade bin.

Welche beruflichen Pläne haben Sie für die Zukunft?

Olm: Vielleicht Mal einen Film drehen. Ganz sicher aber noch recht lange putzmunter auf der Bühne zu Stehen um mich und mein Publikum kurzweilig zu unterhalten.

