Herr Pallast, Sie sind nicht nur Kabarettist sondern auch Lehrer. Ist das ein Widerspruch oder passt es gerade gut zusammen?

Gregor Pallast: Viele Kabarettisten waren zuvor einmal Lehrer. Ungewöhnlich ist wahrscheinlich nur, dass ich immer noch drei Tage in der Woche vor Schülern auftrete.

Als Lehrer hat man wie kaum jemand anderes mit den nächsten Generationen zu tun. Wie kann man die zu politischem Engagement bewegen, die sich eigentlich mehr für die Lifestyle-Ideale von Influencern und Youtube-Stars interessieren?

Pallast: Zum Engagement bewegen ist in der Tat schwierig. Aber muss der Deutschunterricht Schriftsteller hervorbringen? Wenn die Schüler nach dem Politikunterricht ein wenig mehr Überblick haben und ihnen die Idee gefällt, zur Wahl zu gehen, bin ich schon zufrieden.

Winston Churchill soll gesagt haben: »Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind«. Sehen Sie das auch so?

Pallast: Nein. Aber wenn man sich derzeit den Weg der Briten zum Brexit anschaut, scheinen sie in der Tat noch mit der Demokratie zu experimentieren (lacht).

Mit der französischen Revolution gelang der Menschheit – vereinfacht gesagt – der Sprung zu Menschenrechten, und damit immer mehr zum Humanismus oder wenigstens dem Streben danach. Entwickelt sich der Mensch heute nicht augenscheinlich wieder zurück?

Pallast: Ach, seit der französischen Revolution hatten wir im Vergleich zu heute schon viel schlimmere Zeiten, besonders in Deutschland. Aber ja, selbstverständlich ist unsere Freiheit nicht und ich fürchte, dass sie im Moment in der Tat wieder einmal verteidigt werden will.

Von Bert Brecht stammt der Spruch: »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«, bezogen auf die Beziehung zwischen den Gesellschaftsschichten im 19. und 20. Jahrhundert. Wie würde sein Spruch heute lauten?

Pallast: Der Spruch kann bleiben. Ich würde ihn aber weniger auf die Schichten innerhalb unserer Gesellschaft sondern zum Beispiel auf internationale Wirtschaftsbeziehungen beziehen.

Sie nennen Deutschland eine Kapitalgesellschaft. Was muss sich in einem Land ändern, in dem die Autolobby die Politik an der Leine hat, und Waffenhersteller von Regierungsdeals profitieren?

Pallast: Wenn wir in dem Bild der Kapitalgesellschaft bleiben, wäre es gut, wenn die Politik ihre Wähler vielmehr wie Aktionäre und weniger wie die Mitarbeiter des Unternehmens behandeln würde.

Forscher arbeiten an Schnittstellen zwischen Informationstechnik und dem menschlichen Gehirn. Ist Bildung – oder Denken allgemein – bald gar nicht mehr nötig?

Pallast: Wie wichtig Bildung – oder zumindest Informiertheit – in Kombination mit selbstständigem Denken ist, zeigen uns die USA gerade in einem groß angelegten Selbstversuch.

Alle großen Reiche der ­Weltgeschichte sind nach ihren Hochphasen krachend untergegangen. Geschieht das gleiche gerade mit der einstigen Supermacht und »Weltpolizei« USA?

Pallast: Uff, da wage ich keine Prognose.

In den 60ern hatten die Menschen im Westen Angst vor dem Atomkrieg, heute vor dem Klimawandel und vor Terroristen. Wiederholt sich die Geschichte immer, nur in etwas anderer Form?

Pallast: Atomkrieg, Klimawandel und die Angst vor Terrorismus bieten wahrscheinlich wirklich zu wenig Lösungsansätze für das jeweils andere. Aber insgesamt aus der Geschichte zu lernen, scheint unheimlich schwierig zu sein.

Karten gibt’s im Vorverkauf

Der Vorverkauf zum Preis von 14 Euro bzw. zwölf Euro für Mitglieder läuft in Warburg in der Buchhandlung Podszun, der Weinhandlung Messina sowie direkt im Internet unter www.kufo.de und bei Lena Volmert, Telefon 05641/8983.